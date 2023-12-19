事件觸發今早市碧服大跌，曾低見6.08港元或跌12.14%，早市收跌9.83%，報6.24港元，成交額3.28億港元。

集團強調，上述貿易應收款減值撥備及商譽及其他無形資產減值不會對集團之營運產生任何現金流量影響。目前集團營運資金充足，業務持續穩定運營，上述事件目前不會影響集團的正常經營。公司管理層目前正在評估上述事件的影響，特別是對集團2023財年合併財務報表的財務影響。

至於融創中國（1918）旗下的融創房地產、四川省環融中軍文化旅遊開發、四川彭祖文化旅遊開發被新增一則被執行人資訊，執行標的20億余元，關聯案件為五礦國際信託有限公司與上述公司相關合同糾紛，執行法院為西寧市中級人民法院。融創房地產集團有限公司現存數百條被執行人資訊，被執行總金額超110億元。融創中國早市亦跌8.39%，報1.42港元，曾低見1.38港元或跌10.97%，成交額達3.05億元。

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