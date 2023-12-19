大灣區航空公布，首間客戶服務中心投入服務，客戶服務中心位於高鐵香港西九龍站。同時又推出聯乘東海航空推出買一送一限時優惠。由即日起至2023年12月23日，凡購買一張大灣區航空由香港出發的單程或來回「自在飛」（Flex Go）機票，即可換領一張東海航空由深圳或珠海出發前往任何一個指定航點的單程或來回機票。
客戶服務中心為香港及內地顧客提供多項服務，包括大灣區航空及東海航空機票預訂、票務服務、紀念品銷售，以及處理查詢。
此外，大灣區航空亦與香港機管局作出安排，讓大灣區航空的乘客可在設於西九龍站抵港大堂的機管局櫃檯預辦登機手續及託運行李直接送達香港國際機場。
大灣區航空有限公司市場及銷售總經理陳詩珮女士表示，「大灣區航空致力為乘客提供一個安全及舒適的旅程。隨著客戶服務中心投入服務，我們竭誠為客戶提供更佳的體驗。香港西九龍站是連接香港與內地高鐵網絡的高鐵總站，我們於此優越及便捷的地點開設客戶服務中心，進一步突顯香港作為國際航空樞紐的策略地位」。
大灣區航空客戶服務中心設於高鐵香港西九龍站B2層WEK B2-4號舖（近抵港大堂 A 出口）。服務時間為星期一至日（公眾假期照常）上午九時至下午六時。
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