甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震。蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）在微博發文指，中國甘肅地震及其引發的災情令人痛心。蘋果將捐款支持當地的救援和重建工作。
多間內地企業亦相繼捐款支援甘肅災情。騰訊（0700）官微宣布，騰訊公益慈善基金會捐款2000萬元人民幣(下同)，捐贈資金將用於響應甘肅、青海受災地區緊急救援、過渡安置暖冬物資，災後恢復重建以工代賑等工作。
特步（1368）表示，通過中國下一代教育基金會向甘肅省、青海省受災地區捐贈2000萬元禦寒保暖物資，用於抗震一線應急救災及災後重建工作。
網易（9999）表示，與《蛋仔派對》決定向地震災區捐贈價值500萬元物資，用於支持當地應急救災、防寒取暖等工作。
東方甄選（1797）宣布捐款500萬元，用於支援甘肅震區的緊急救援、救災物資採購、受災民眾生活安置及災後重建等工作。
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