植田和男表示，當前很難制定退出負利率的計劃，且發布利率預測可能會導致市場混亂。他指出，前景存在很多不確定性，尚不能確定通脹目標是否會實現。

他表示，即使日本央行真的加息，金融市場環境也將保持寬鬆。植田和男稱，他需要全面考慮加息可能產生的影響。

他表示，自己不能討論如果政策正常化日本央行將追求的進度或速度。他提到，貨幣政策委員會沒有討論避免3月份政策正常化的潛在舉措。薪資方面，植田和男表示即使實際工資下降，但如果預測顯示會上漲，也不一定構成障礙。

植田和男稱，日本央行下個月宣布加息的可能性很低。植田和男表示，1月份將取決於屆時公布的數據和信息。

每百日圓兌港元曾貶值最多0.95%，是12月11日後最大幅度，當日幅度為1.12%。低見5.4073，是12月13日5.3523後最弱。現報5.4092元，貶值0.91%。連續3日貶值，累計0.093，對上一次連續3日是2023年11月8日。

每美元兌日圓曾升值最多1.03%，是2023年12月11日後最大升值幅度，當日升值幅度為1.13%。

升值至144.25日圓，是2023年12月13日145.99日圓後最強。現報144.2元，升0.99%。連續升值3日升值，累計升值2.31日圓，對上一次連續升值3日是2023年11月23日。

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