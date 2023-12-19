moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

日本央行行長：難以制定出政策退出計劃 日圓貶值幅度擴至0.9%

日本央行行長植田和男對短期內加息的押注予以反駁，稱難以制定出政策退出計劃。日圓貶值幅度較今早擴大。今早日央行宣布維持超寬鬆政策不變，符合市場預期。

植田和男表示，當前很難制定退出負利率的計劃，且發布利率預測可能會導致市場混亂。他指出，前景存在很多不確定性，尚不能確定通脹目標是否會實現。

他表示，即使日本央行真的加息，金融市場環境也將保持寬鬆。植田和男稱，他需要全面考慮加息可能產生的影響。

他表示，自己不能討論如果政策正常化日本央行將追求的進度或速度。他提到，貨幣政策委員會沒有討論避免3月份政策正常化的潛在舉措。薪資方面，植田和男表示即使實際工資下降，但如果預測顯示會上漲，也不一定構成障礙。

植田和男稱，日本央行下個月宣布加息的可能性很低。植田和男表示，1月份將取決於屆時公布的數據和信息。

每百日圓兌港元曾貶值最多0.95%，是12月11日後最大幅度，當日幅度為1.12%。低見5.4073，是12月13日5.3523後最弱。現報5.4092元，貶值0.91%。連續3日貶值，累計0.093，對上一次連續3日是2023年11月8日。

每美元兌日圓曾升值最多1.03%，是2023年12月11日後最大升值幅度，當日升值幅度為1.13%。

升值至144.25日圓，是2023年12月13日145.99日圓後最強。現報144.2元，升0.99%。連續升值3日升值，累計升值2.31日圓，對上一次連續升值3日是2023年11月23日。

 

其他報道

「亞洲金融論壇2024」與會人數重返疫前水平

庫克：蘋果將捐款支持甘肅地震救援工作 騰訊、特步分別捐2000萬人幣應急

大灣區航空：西九高鐵站客服中心投入服務 推買一送一優惠

碧桂園服務減值撥備最多41億元  今日早市跌一成

【有片：埋身擊】比特幣以太幣或進一步挑戰高位 宜趁低吸納

貝索斯旗下藍色起源取消原定火箭發射 本周再擇日進行

半日沽空金額減50% 盈富沽空減87%