恒指今早低開77點，高位跌49點，低位跌221點，高低波幅172點。非必需消費品、金融、衛生保健、必需消費品股推低大市。上升股份比例為22.65%，下跌為40.84%，無升跌為36.5%。

恒指收市跌124點或0.75%，報16505點，大市成交金額765億元，較上日減少18.79%，是12月13日754.56億元成交後最少；國指跌41點或0.74%，報5592點。恒生科技指數收報3707點，跌0.61%。

藍籌股成交金額353.64億元，佔大市成交46.22%；科指成份股成交金額225.64億元，佔大市成交29.49%；國指成份股成交金額286.22億元，佔大市成交37.41%。

24隻雙櫃台股，總成交0.82億元人民幣，相當於約0.89億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額增加1.74%，至106.96億元，佔大市成交13.96%。牛熊證成交金額55.41億元，增加3.96%；窩輪成交金額51.54億元，減少0.54%。

美團（3690）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。騰訊（0700）、小米（1810）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌20隻升，56隻下跌，6隻無升跌。領展（0823）升1.67%，收報42.55元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌11.71%，收報6.11元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報64.95元，升5.7%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）見52周低17.3元，收報17.36元，跌5.86%。

恒指曾跌穿10天線(16427.69點)。科指跌穿10天線(3717.44點)。

北水南下合計淨流入12.74億元，較上日減少89.16%，連續第2日流入，累計流入130.23億元。南水北上合計淨流出21.13億元人民幣，終止單日流入。

消息股表現

美英法等多國派特遣隊保護紅海商船。東方海外（0316）收報106.6元，跌0.93%。海豐國際（1308）收報13.52元，跌0.15%。中遠海運港口（1199）收報5.46元，跌1.62%。中遠海控（1919）收報7.63元，跌1.17%。

東方甄選（1797）一夜回漲兩百萬粉絲 董宇輝將成立獨立工作室。收報31.8元，跌0.63%。

英皇資本（0717）最快今日公布業績。收報0.039元，升2.63%。

碧服（6098）料今年度撥備及計提，盈利減少32億至41億人幣。創上市新低，見6.05元，收報6.11元，跌11.71%，收市價計新低。今曾跌最多12.57%，是7月24日後最大跌幅，當日跌幅為17.85%。

港交所（0388）旗下LME據報擬推以上海期交所造價結算合約。收報256.6元，跌0.85%。

快手（1024）明日起回購最多25億元股份。收報54.8元，跌0.09%。

阿里減持GOGOX（2269）至10.42%，套現308萬。快狗打車創始人陳小華，明日辭任董事長兼執行董事。收報28.4元，跌3.07%。

童園國際（3830）中期扭虧賺451萬元。收報0.04元，無升跌。

騰訊（0700）據報關閉旗下位於美國遊戲工作室怪獸團隊。收報311.8元，升0.06%。

新世界（0017）：執董馬紹祥兼任首席營運總監，助鄭志剛管理香港業務。收報11.66元，無升跌。

新創建（0659）公布董事會變動， 鄭志剛轉任非執董 鄭志明及何智恒齊任聯席行政總裁。收報7.31元，升0.27%。

中信（0267）建議分拆中信戴卡於上交所上市。收報7.38元，跌0.14%。

蔚來（9866）獲阿布扎比主權基金172億元增持。收報64.95元，升5.7%。

長實（1113）委任恒生前CEO李慧敏為獨董。收報37.15元，跌3.13%。

李寧增持李寧（2331），涉資1336萬元。收報18.88元，升1.29%。

科大聯合雅居投資控股（8426）全資附屬公司「雅居物業科技」開發香港首個數碼分身技術物業管理ESG平台。收報0.162元，升1.25%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見2.3元，收報2.23元，升0.9%；康耐特光學（2276）創上市新高，見6.78元，收報6.7元，升0.6%；中寶新材（2439）創上市新高，見2.36元，收報2.06元，跌4.63%；昇能集團（2459）創上市新高，見6.68元，收報6.67元，升12.29%；禪遊科技（2660）創上市新高，見4.56元，收報4.51元，升6.12%；GHW INTL（9933）創上市新高，見0.92元，收報0.92元，升31.43%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見25.22元，收報25.14元，升1.05%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見316.6元，收報316.4元，升0.6%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見12.02元，收報12.02元，升2.65%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1034.8元，收報1034.55元，升0.01%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見22.08元，收報22.08元，升4.64%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見541.65元，收報541.65元，升0.02%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.344元，收報4.344元，升0.46%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.232元，收報3.232元，升1.64%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見40.58元，收報40.58元，升0.74%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見118.9元，收報118.9元，升0.04%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162.85元，收報162.85元，升0.03%；藥明合聯（2268）創上市新高，見33.35元，收報32.2元，升3.37%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見82.26元，收報81.92元，升0.89%；德康農牧（2419）創上市新高，見41.65元，收報41.45元，升8.37%；瑞聲（2018）創52周高，見24.35元，收報24元，無升跌；卓越教育集團（3978）創52周高，見1.55元，收報1.54元，升16.67%；南戈壁（1878）創52周高，見2.16元，收報2.16元，升6.4%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見9.92元，收報9.85元，升1.03%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；海通國際（0665）創52周高，見1.52元，收報1.51元，無升跌；森美控股（0756）創52周高，見0.181元，收報0.173元，升23.57%；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見12.02元，收報11.9元，升25.26%；國能國際資產（0918）創52周高，見0.48元，收報0.46元，升12.2%；MONGOL MINING（0975）創52周高，見5.98元，收報5.84元，升12.31%。

破底股方面

52隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見3.26元，收報3.29元，跌6.27%；碧桂園服務（6098）低見6.05元，收報6.11元，跌11.71%；保利物業（6049）低見26.8元，收報27.15元，跌3.89%；希望教育（1765）低見0.345元，收報0.35元，跌6.67%；九毛九（9922）低見5.83元，收報5.94元，跌3.88%；呷哺呷哺（0520）低見2.23元，收報2.3元，跌8.37%；萬華媒體（0426）低見0.043元，收報0.045元，跌6.25%；世界華文媒體（0685）低見0.183元，收報0.19元，跌5%；九龍倉置業（1997）低見22.9元，收報23.45元，跌3.7%；華南城（1668）低見0.275元，收報0.28元，跌8.2%。

141隻股份創52周低，其中十隻包括，南航（1055）低見3.16元，收報3.19元，跌2.15%；東航（0670）低見2.15元，收報2.2元，跌3.08%；新城悅（1755）低見3.06元，收報3.07元，跌6.69%；中海物業（2669）低見5.56元，收報5.6元，跌1.75%；華潤萬象（1209）低見25.4元，收報25.45元，跌1.93%；361度（1361）低見3.18元，收報3.23元，跌4.15%；綠城中國（3900）低見7元，收報7.14元，跌4.16%；龍光地產（3380）低見0.63元，收報0.64元，跌3.03%；合生（0754）低見3.77元，收報3.83元，跌2.79%；越秀地產（0123）低見6.1元，收報6.26元，跌2.03%。

異動股

上升異動股，包括，帝國金融集團（8029）收報0.098元，升100%；阿仕特朗金融（8333）收報0.5元，升92.31%；吉輝控股（8027）創52周高，見1元，收報0.365元，升58.7%；脈資資源（8186）創52周高，見3.28元，收報2.7元，升37.76%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.02元，升33.33%；GHW INTL（9933）創上市新高，見0.92元，收報0.92元，升31.43%；富譽控股（8269）收報0.045元，升28.57%；中國海洋發展（8047）收報0.094元，升27.03%；新世紀醫療（1518）收報0.99元，升26.92%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.89元，升25.35%；百應控股（8525）收報0.495元，升25.32%。

下跌異動股，包括，太和控股（0718）收報0.041元，跌28.07%；奧栢中國（8148）收報0.031元，跌27.91%；濠亮環球（8118）收報0.242元，跌21.94%；駿東控股（8277）收報0.061元，跌21.79%；新利軟件（8076）創上市新低，見0.011元，收報0.011元，跌21.43%；山西安裝（2520）創上市新低，見1.59元，收報1.59元，跌20.9%；YGM TRADING（0375）收報1.04元，跌19.38%；三和建築集團（3822）創上市新低，見0.031元，收報0.034元，跌19.05%；拉近網娛（8172）收報0.047元，跌18.97%；康特隆（1912）收報0.043元，跌18.87%。

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