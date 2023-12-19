金管局指，雙方的合作建基於迪拜國際金融中心和香港金管局的長期合作關係，旨在加強跨境協作，推動兩個地區的可持續金融發展，為淨零轉型作出貢獻。迪拜金管局和香港金管局在多個領域已有合作，包括培育和支持雙方市場的創新等。早於2017年12月，迪拜金管局和香港金管局簽署合作協議共同推動金融創新。

是次合作的重要舉措之一是雙方將於2024年秋季在香港合辦的氣候金融會議。會議將探討中東和亞洲地區在促進轉型金融中共同面對的機遇和挑戰，並將集中討論以下議題：監管機構和中央銀行在提升可持續資本流動中擔當的角色、如何更好地利用框架及現有和創新的綠色融資方案（從債務到碳市場），以及國際合作對推動全球氣候行動的重要性。

迪拜金管局總裁莊思滔就此次合作表示，「迪拜金管局很高興深化與香港金管局的合作，強化我們對於促進中東和亞洲地區可持續金融發展的共同承諾。這一戰略夥伴關係將繼續支持我們在迪拜國際金融中心建立活躍的可持續金融市場的工作，及支持阿聯酋進一步推進可持續發展和持續淨零轉型」。

香港金管局總裁余偉文表示，「氣候變化無分界限，需要跨地區、跨領域的聯合行動共同應對。我們很高興能和迪拜金管局達成這項新的合作，就可持續金融這一重要議題，為中東和亞洲地區提供一個恆常的知識共享和合作交流平台」。

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