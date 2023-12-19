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香港11月失業率維持2.9% 符預期

政府統計處公布，9-11月失業率維持2.9%，符合市場預期。

與8月至10月比較，在9月至11月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

 

總就業人數由8月至10月的371.34萬人，下跌至9月至11月的370.87萬人，減少約4700人。同期的總勞動人口亦由382.92萬人下跌至382.11萬人，減少約8100人。

 

失業人數（不經季節性調整）由8月至10月的11.58萬人下跌至9月至11月的11.24萬人，減少約3400人。9月至11月的就業不足人數為36600人，與8月至10月的數字（36 700人）大致相若。

 

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「9至11月經季節性調整的失業率維持在2.9%不變，與8至10月相同。就業不足率亦維持在1.0%不變。總就業人數的跌幅收窄，下跌4 700人至3 708 700人，而勞動人口則進一步下跌8 100人至3 821 100人。失業人數下跌3 400人至112 400人」。

9至11月各個行業的失業率普遍維持在低水平，與上一個三個月期間相比，大多只有輕微變動。

 

展望將來，孫玉菡說，「勞工市場短期內應會維持緊絀。儘管仍然不利的外圍環境或會有一些負面影響，預期訪港旅遊業和私人消費的進一步復蘇會繼續支持勞工需求」。

 

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