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【久利生專欄】2023財經大事回顧

夜繽紛自9月起，「XX夜繽紛」成為全香港經濟最熱門主題，政府為市面營造熱鬧氣氛，吸引市民外出，night vibe更即時變開心香港的金融中心指南、國際投資領袖的sideshow。部分商場響應，將推出消費優惠，並在部分日子延長晚間營業時間。內地十一黃金周長假期，訪港旅客消費市道稍有起色。年底前，當然要數由LV「領投」的高檔品牌尖東夜繽紛，但夜經濟GDP增長多少？

北上消費

8月寫「香港加碼消費 帶旺深圳經濟？」其時仍未有人熱烈談論什麼山姆、COSTSO、盒馬會員的水蜜桃、月餅、大閘蟹...，但已預示香港的加推消費注碼，最終反而是會令深圳受惠，「客觀效果是間接用香港消費券的衍生價值在內地使錢，而非撐本地經濟? 大灣區吃喝玩樂閃封面天書或許受歡迎過小紅書。」未factor in深圳即買即扣稅及菜鳥驛站到港。

股市

美股新高，港股套戥東升西降沒有出現，（更東邊的日台股市就升）。恒指三萬點的財富效應已經淪為有點「八萬五」，不提便當早已不存在？股市長遠都是上升的，當然前提是經濟持續增長+價值理性回歸，而兩樣港股都同樣欠奉。若恒指收低於19781點，港股將出現歷史上首次四連跌，看來可能性頗高。No news is bad news，中央經濟工作會議未見驚喜，港股跌勢（難）到此為止？

金融中心遺址

市面突然充斥很多「遺址KOL」、「廢墟專家」。一日聯匯不改，香港仍可食老本死守國際金融中心舊址。銀行保險業仍算很有活力，但港交所主導的證券行業不同，「促進股市流性專責小組」形同虛設。雖然港股日均成交易改善至1,000億元（10月中「低位」750億），但股市調整可能已削弱IPO，從而令發行人卻步，新股發行排名跌勢一浪低於一浪，中環會計師行、上環證券行很難「得啖笑」。

TVB

率先爆出電視廣播有計劃關閉「無綫財經體育資訊台」，後來變相經市場證實。TVB今年首季已發通告，決定大幅調整節目製作預算及遣散5%員工，可能預示了資源管理優化方案，其實是徹底轉型，以劇集內容去服務電商渠道。當初財經台是為進入大灣區落地而鋪路，亦加入了晚間的美股直播時段，搶非慣性收視。但後來受到金融市場客觀環境變化，加上企業內在人為因素影響，TVB變成港產迷因股。

日特估

日本三部曲，「躺贏股神的日特估匠人精神」、「日股通縮後新高為何不窮買A股」、「日經濟要等東迪米奇老鼠加人工」，帶出日股修復了估值及股神。其稱日本商社的吸引之處，在於其股票回購及巨額股息支付，是以投資日本的故事未完，只等健康通脹製造經濟良性循環。奈何中國企業盈利並沒有像90年代初期的日本那樣向上，而且雖然已經沒得做淡沽空，但長期投資者仍持續淨流出市場。大行股市配置Asia ex China HK?

JPEX

「幣騙」事件鬧得滿城風雨。兩年前，筆者沒有獨家或內幕消息，但發覺幣市發展不合理，便借題發揮，開名點中JPEX網紅實體店：「恒大不如索性炒幣更加迫真、實際，而且無論如何，總吸引過在灣仔開家所謂Coin+Cafe+NFT的實體店。」最終證監會轉軚而披露申請者名單。國際方面，幣安是否超級「雞棚」仍然可圈可點（華爾街日報稱其正生死存亡關頭），但早已公開是FBI眼中釘。其後趙長鵬認罪重罰，幣安交易市場份額跌至30%。

內房

單方面回應施老闆，「內房今年有金九銀十剛需」，而答案如果用大摩策略報告的用語，是「70%機會有的」，因為今年內地樓市以至整體經濟，根本不能沒有金九銀十，技術上或局部性都有「剛需」。但結果有點事與願違，第三季多間內房出現流動性危機，瀕臨債違邊緣，倒迫政府年底出手放大招「救市」。而恒大債務重組支持協議到期失效，終極清盤聆訊。中國經濟傳統所謂「三頭馬車」驅動正式淡出。

樓市

年初稱「2023年樓市預測，關鍵是一旦減辣所引發的入場意欲及購買力，還是根本就早已沒有？逆周期措施一直以來都是偽命題，假承托？這才是港樓到底發生過什麼事的最大疑問？」Base case: 跌5%；Bull case: 0%；Bear case: 跌>10%。要到第四季，大行才輪流調低樓市預測。波老道項目「大撻」到親海駅II奧本海默原子彈式開價，原來是山雨欲來風滿樓，樓市自己顧自己。但寫字樓仍get stuck。

AIGC

首季已問「生成式AI是否第二個元宇宙？」科企多年來藥石亂投，即是metaverse背後所折射出的fear of missing out (FOMO)，或是人有我有策略。相較元宇宙的真空黑洞，生成式AI又更像是資本市場的real deal。有將近三年時間，雲計算產業股價與估值都明顯回調。雖然已有所修復，但估值仍低於歷史均值。如今AIGC應用爆紅，相關業績和估值都間接獲得提升，更是助功美股2023年再試新高。