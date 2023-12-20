道瓊斯工業平均指數收漲251點，升幅0.68%，報37557點。標普500指數收漲27點，升幅0.59%，報4768點。納斯達克綜合指數收漲98點，或0.66%，報15003點。

Caterpillar升2.54%，報292.96美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻47點，而聯合健康跌0.48%，報524.04元，拖累道指16點。

科技股方面，蘋果收市報196.94元，升0.53%，谷歌母公司Alphabet收市報136.65元，升0.62%，亞馬遜收市報153.79元，跌0.18%，Facebook收市報350.36元，升1.66%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.37%，報477點。德國DAX指數收漲0.57%，報16744點；法國CAC 40指數漲0.08%，報7574點；英國富時100指數收漲0.31%，報7638點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.81%，報6321點。

美國2年期債息曾跌最多0.77%，低見4.412厘，收報4.4394厘，是12月14日後收市低，當日報4.3882厘。

美國10年期債息曾跌最多1%，是12月14日後最大跌幅。低見3.8921厘，是12月18日3.8885厘後最低。收市報3.9313厘，是12月15日後收市新低，當日報3.911厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至50.762基點，是12月18日48.71基點後最窄。收市報51.231基點，是12月14日後收市最窄，當日報46.954基點。連續兩日收窄，累計2.363基點，對上一次連續2日是11月29日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至144.673基點，是12月18日142.341基點後最窄。收市報144.747基點，是12月13日後收市最窄，當日報138.765基點。連續兩日收窄，累計3.456基點，對上一次連升2日是12月8日。

道指曾升最多0.69%，是12月13日後最大升幅，當日升幅為1.41%。高見37562.83點，創上市新高，及創收市價計新高，收報37557.92元，升0.68%。連升9日，累計升1503.49點，對上一次連升9日是7月20日。

標指曾升最多0.59%，是12月18日後最大升幅，當日升幅為0.64%。高見4768.69點，是2022年1月5日4797.7點後最高。收市報4768.37點，是2022年1月4日後收市新高，當日報4793.54點。連升2日，累計升49.18點，對上一次連升2日是12月8日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是12月11日

納指曾升最多0.66%，是12月18日後最大升幅，當日升幅為0.84%。高見15003.8點，是2022年1月13日15259.71點後最高。收市報15003.22點，是2022年1月12日後收市新高，當日報15188.39點。連升9日，累計升856.51點，對上一次連升9日是11月8日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是12月11日。

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