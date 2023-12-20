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港股ADR升204點 夜期高水214點 美期個別發展 亞股升 美團ADR彈2.4%

美股向上下，港股ADR升204點或1.2%，報16996點，即月恒指夜期升166點，報16719點，夜期高水214點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.96%，折合報314.8元；阿里巴巴（9988）升2.59%，折合報73.5元；美團（3690）升2.41%，折合報80.34元；匯控（0005）升1.93%，折合報61.46元；建行（0939）升0.23%，折合報4.5元。

道期現跌0.055%；標期現跌0.04%；納期現升0.06%。日本東證指數現升0.93%；韓國KOSPI指數現升0.93%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.6%。

VIX指數隔晚跌0.23%或0.03點，報12.53點。

紐油現升0.14%或0.1美元，報74.05美元；布油現升1.64%或1.28美元，報79.23美元；金價現升0.02%或0.46美元，報2040.81美元；LME 銅期貨隔晚升1.3%或111美元，報8593.5美元。美國10年期債息現跌0.52%或0.0206厘，報3.9107厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，藍河控股（0498）、CEC INT'L HOLD（0759）、博富臨置業（0225）、QPL INT'L（0243）

知行汽車（1274）上市，定價29.65元。

金源氫化（2502）上市，定價1.2元。

DAVID WEBB 增持同得仕（0518）

傳計劃收購阿里巴巴（9988）旗下餓了麼  抖音：沒有相關計劃。美團（3690）ADR隔晚反彈。

 

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