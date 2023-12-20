恒指今早高開142點或0.87%，報16647點，大市成交金額17億元；國指今早高開58點或1.05%，報5651點。恒生科技指數開市報3758點，升1.36%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為10.91%，下跌為2.3%，無升跌為86.77%。