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恒指高開142點 美團升1.4% 金源氫化潛水11% 知行汽車跌0.34%

恒指今早高開142點或0.87%，報16647點，大市成交金額17億元；國指今早高開58點或1.05%，報5651點。恒生科技指數開市報3758點，升1.36%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為10.91%，下跌為2.3%，無升跌為86.77%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、萬洲（0288）、康師傅（0322）拖累大市。

藍籌73隻升，3隻下跌，6隻無升跌。京東（9618）升4.19%，報107元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌0.6%，報66.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，1隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報69元，升6.24%；跌幅最大的是東方甄選（1797）開市報31.65元，跌0.47%。

恒指高於10天線(16446.16點)。科指升穿10天線(3718.5點)。

美國擬對也門胡塞武裝發動打擊 冀削弱胡塞襲擊商船能力。中遠海控（1919）開市報7.7元，升0.92%。東方海外（0316）開市報107.2元，升0.56%。海豐國際（1308）開市報13.62元，升0.74%。中石油（0857）開市報4.93元，升0.82%。中海油（0883）開市報12.44元，升0.65%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，藍河控股（0498）無成交，報0.3元。CEC INT'L HOLD（0759）無成交，報0.265元。博富臨置業（0225）無成交，報6.18元。QPL INT'L（0243）無成交，報0.182元。

知行汽車（1274）上市，定價29.65元。開市報29.55元，跌0.34%。

金源氫化（2502）上市，定價1.2元。開市報1.06元，跌11.67%。

DAVID WEBB 增持同得仕（0518）。無成交，報0.233元。

傳計劃收購阿里巴巴（9988）旗下餓了麼  抖音：沒有相關計劃。開市報72.65元，升1.4%。美團（3690）開市報79.6元，升1.47%。

破頂股表現

破頂股包括，卓越教育集團（3978）創52周高，見1.55元，開市報1.55元，升0.65%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.4元，開市報7.395元，升0.68%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括易點雲（2416）低見4.74元，開市報4.74元，跌2.87%。

創52周低，包括，中國稀土（0769）低見0.315元，開市報0.315元，跌1.56%。

異動股

上升異動股，包括，國富創新（0290）開市報0.17元，升15.25%；中播數據（0471）開市報0.17元，升13.33%；裕承科金（0279）開市報0.043元，升10.26%；永泰生物－Ｂ（6978）開市報4.4元，升9.73%；中國疏浚環保（0871）開市報0.069元，升9.52%；環球戰略集團（8007）開市報0.93元，升9.41%；恒益控股（1894）開市報0.55元，升7.84%；百勤油服（2178）開市報0.075元，升7.14%；樂普生物－Ｂ（2157）開市報3.88元，升6.89%；建鵬控股（1722）開市報0.159元，升6.71%；南南資源（1229）開市報0.133元，升6.4%。

下跌異動股，包括，鼎豐集團汽車（6878）開市報0.047元，跌14.55%；森美控股（0756）開市報0.148元，跌14.45%；金源氫化（2502）開市報1.06元，跌11.67%；普天通信集團（1720）開市報0.064元，跌8.57%；堃博醫療－Ｂ（2216）平上市低位0.65元，開市報0.65元，跌8.45%；天立教育（1773）開市報2.92元，跌7.3%；喆麗控股（2209）開市報0.47元，跌6%；築友智造科技（0726）開市報0.151元，跌5.63%；香港寬頻（1310）開市報3.35元，跌5.1%；酷派集團（2369）開市報0.056元，跌5.08%。

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