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景順馬磊：MSCI中國明年升10%以上

彭博社報道，景順香港及中國首席投資總監馬磊表示，受國內經濟復蘇跡象和更多政策支持的支撐，MSCI中國指數2024年有望上漲10%以上。「我預計會看到兩位數增長。如果是10%左右，應該會給市場帶來信心」，經濟復蘇帶來的盈利趨勢改善將是推動力，但估值重估並非易事。

馬磊表示，雖然許多投資者仍在尋找賣出理由，但負面情緒應該已處於「後期」階段。到明年二季度，投資者對中國復蘇的信心應該會增強。

馬磊認為近期的經濟數據顯現出一定上行趨勢。他指出11月出口按年略有增長，這是4月以來首次，而財新製造業採購經理指數也意外擴張。此外，市場還普遍預計今年中國經濟能實現5%左右的官方增長目標。

馬磊表示，「這些是被市場忽視的積極信號」，「如果月度數據繼續呈現增長態勢，我認為未來兩個季度我們將看到一些有趣的變化」。

馬磊表示，未來十年，「再全球化、綠色化和電氣化革命將大行其道」，「我們看好那些在海外有競爭力的公司，無論是通過出口還是在海外生產」。

 

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