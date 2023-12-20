日本財務省公布，日本11月出口出現三個月來首次下滑，出口額按年下降0.2%，遠差過市場預期的增長1.4%；進口亦下降11.9%，多過市場預期的下降8.6%。貿易逆差擴大至7,769億日圓。
日本經濟在截至9月的三個月經歷了疫情高峰期以來的最嚴重萎縮。日本央行在其10月展望報告中指出，出口和生產「預計暫時基本持平，受海外經濟體復蘇步伐放緩影響，儘管日圓疲軟通常會支持出口。
隔晚每百日圓兌港元曾貶值最多1.43%，是10月31日後最大幅度，低見5.381，是12月13日5.3523後最弱。今早日圓反彈，每百日圓兌港元曾升值最多0.07%，升值至5.4258，是2023年12月19日5.4784後最強。現報5.4236元，升值0.03%。
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