港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

港元現報7.8034元貶值41點子，曾貶值最多54點子，報7.8047元，亦曾升值最多12點子，報7.7981元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.82點子至4.85762%，是12月18日後最低；1星期HIBOR升3.44點子至5.22881%，是11月29日後最高，當日報5.65946%；2星期HIBOR升0.11點子至6.11179%，續創紀錄新高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.17點子至5.37101%；6個月期HIBOR升0.98點子至5.30155%；12個月期HIBOR升1.13點子至5.30155%。

美元指數現報102.205升值0.038點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4724%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0119%，終止單日擴闊，利差是2023年12月08日後最窄，當日差距為-0.006%。

對上一次終止單日擴闊，是2023年12月14日，當日利差報-0.0642%。

其他報道

許正宇：住宅涉民生福祉 不納入新資本投資者入境計劃

日本11月出口三個月來首次下滑

人行：12月LPR維持不變 1年期貸款LPR為3.45厘

平安方案未亮相 拖累方正證券曾跌停

中國續減持美債 總值降至7700億美元 為2009年以來最低水平

阿里吳泳銘將兼任淘寶天貓集團CEO

景順馬磊：MSCI中國明年升10%以上

Tesla今年沒有向員工提供基於績效的股權獎勵

恒指高開142點 美團升1.4% 金源氫化潛水11% 知行汽車跌0.34%

州法院取消特朗普參加總統初選資格

美國擬對也門胡塞武裝發動打擊 冀削弱胡塞襲擊商船能力

港股ADR升204點 夜期高水214點 美期個別發展 亞股升 美團ADR彈2.4%

港大劉寧榮：治理與發展須兼顧平衡

稱減辣「到喉唔到肺」 港府失全面撤辣最佳時機

施永青：港府趨社會主義 礙自由市場 籲內地設資金離境稅 增北水南下渠道

減息預期推動資金大舉流入 道指再創新高 升251點 伙納指連升9日

北水增持南方恆生科技 減持國美