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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日 2星期HIBOR續創紀錄新高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升3.04點子至5.65232%，是11月29日後最高，當日報5.65946%。對上一次連升3日是11月21日，當日拆息報5.29786%。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

港元現報7.8034元貶值41點子，曾貶值最多54點子，報7.8047元，亦曾升值最多12點子，報7.7981元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.82點子至4.85762%，是12月18日後最低；1星期HIBOR升3.44點子至5.22881%，是11月29日後最高，當日報5.65946%；2星期HIBOR升0.11點子至6.11179%，續創紀錄新高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.17點子至5.37101%；6個月期HIBOR升0.98點子至5.30155%；12個月期HIBOR升1.13點子至5.30155%。

美元指數現報102.205升值0.038點或0.04%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4724%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0119%，終止單日擴闊，利差是2023年12月08日後最窄，當日差距為-0.006%。

對上一次終止單日擴闊，是2023年12月14日，當日利差報-0.0642%。

 

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