港股承接美股升勢，恒指今早高開142點，高位升236點，低位升118點，高低波幅118點，暫為2個月最窄波幅。成交金額最多為盈富（2800），達50.54億，其後為騰訊（0700）、美團（3690）及阿里（9988），而南方恒生科技（3033）、恒生中國企業（2828）亦跟隨。淡市下，少額資金已可炒起，毛記葵涌（1716）今早曾升最多682.05%，高見3.05元，是2018年5月14日3.06元後最高，半日收報0.65元，升66.67%，成交金額36.3萬元。
通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為29.61%，下跌為19.64%，無升跌為50.74%。
恒指半日升167點或1.02%，報16672點，大市成交金額442億元；國指升45點或0.81%，報5638點。恒生科技指數收報3749點，升1.12%。
藍籌股成交金額162.11億元，佔大市成交36.67%；科指成份股成交金額91.96億元，佔大市成交20.8%；國指成份股成交金額129.05億元，佔大市成交29.19%。
24隻雙櫃台股，總成交0.24億元人民幣，相當於約0.26億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少22.47%，至82.92億元，佔大市成交18.73%。牛熊證成交金額35.7億元，減少35.57%；窩輪成交金額47.22億元，減少8.39%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。工行（1398）、中國銀行（3988）、比亞迪（1211）拖累大市。
藍籌64隻升，14隻下跌，4隻無升跌。碧桂園服務（6098）升5.73%，收報6.46元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌0.98%，收報40.55元，是跌幅最大的藍籌，
恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報68元，升4.7%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報30.05元，跌5.5%。
恒指上試20天線(16756.98點)。科指升穿10天線(3717.59點)。
北水南下合計淨流出47.9億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流出30.61億元人民幣，較上日增加44.91%，連續第2日流出，累計流出51.74億元。
美國擬對也門胡塞武裝發動打擊 冀削弱胡塞襲擊商船能力。中遠海控（1919）收報7.58元，跌0.66%。東方海外（0316）收報107元，升0.38%。海豐國際（1308）收報13.12元，跌2.96%。中石油（0857）收報4.89元，無升跌。中海油（0883）收報12.46元，升0.81%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，藍河控股（0498）收報0.3元，無升跌。CEC INT'L HOLD（0759）收報0.265元，無升跌。博富臨置業（0225）收報6.18元，無升跌。QPL INT'L（0243）收報0.182元，無升跌。
知行汽車（1274）上市，定價29.65元。收報29.45元，跌0.67%。
金源氫化（2502）上市，定價1.2元。收報1.04元，跌13.33%。
DAVID WEBB 增持同得仕（0518）。收報0.233元，無升跌。
傳計劃收購阿里巴巴（9988）旗下餓了麼 抖音：沒有相關計劃。收報73.05元，升1.95%。
美團（3690）收報79.15元，升0.89%。
破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見1.75元，收報1.67元，跌3.47%；康耐特光學（2276）創上市新高，見7.21元，收報7.18元，升7.16%；昇能集團（2459）創上市新高，見7.4元，收報7.37元，升10.49%；禪遊科技（2660）創上市新高，見5.08元，收報5.08元，升12.64%；GHW INTL（9933）創上市新高，見0.97元，收報0.9元，跌2.17%；聯想集團（80992）創上市新高，見9.68元，收報9.68元，升2.87%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見25.44元，收報25.44元，升1.19%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見318.8元，收報318.8元，升0.76%；安碩印度（2836）創上市新高，見38.36元，收報38.32元，升0.52%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1091元，收報1091元，升1.07%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.61元，收報10.41元，跌0.76%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見71.28元，收報70.86元，升1.06%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見17.54元，收報17.52元，升0.86%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見82.74元，收報82.36元，升0.54%；德康農牧（2419）創上市新高，見48.2元，收報45.5元，升9.77%；卓越教育集團（3978）創52周高，見1.74元，收報1.7元，升10.39%；毛記葵涌（1716）創52周高，見3.05元，收報0.65元，升66.67%；聯想（0992）創52周高，見10.6元，收報10.44元，升1.75%；南戈壁（1878）創52周高，見2.45元，收報2.4元，升11.11%；太古股份公司Ａ（0019）創52周高，見63.8元，收報62元，跌1.04%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見9.94元，收報9.86元，升0.1%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.3元，收報0.29元，無升跌。
破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見10.6元，收報10.44元，升1.75%。
27隻股份創上市新低，其中十隻包括，花樣年（1777）低見0.05元，收報0.054元，無升跌；希望教育（1765）低見0.34元，收報0.345元，跌1.43%；彩虹新能源（0438）低見2.25元，收報2.25元，跌2.6%；高山企業（0616）低見0.186元，收報0.186元，跌11%；水發興業能源（0750）低見0.32元，收報0.34元，無升跌；康大食品（0834）低見0.12元，收報0.122元，跌44.55%；現代健康科技（0919）低見0.081元，收報0.088元，升1.15%；中國環保能源（0986）低見0.03元，收報0.03元，跌6.25%；龍輝國際控股（1007）低見0.62元，收報0.62元，跌4.62%；勝利管道（1080）低見0.041元，收報0.041元，跌12.77%。
48隻股份創52周低，其中十隻包括，龍光地產（3380）低見0.63元，收報0.65元，升1.56%；光大證券（6178）低見5.03元，收報5.05元，升0.2%；廣發証券（1776）低見9元，收報9.04元，跌0.44%；鷹君（0041）低見11.52元，收報11.54元，跌0.52%；中國太平（0966）低見6.31元，收報6.34元，無升跌；康師傅（0322）低見8.83元，收報9元，升0.33%；香港中旅（0308）低見1.29元，收報1.31元，升0.77%；德祥地產（0199）低見0.6元，收報0.62元，跌1.59%；順豪物業（0219）低見0.81元，收報0.81元，跌7.95%；英皇娛樂酒店（0296）低見0.395元，收報0.395元，跌2.47%。
異動股
上升異動股，包括，毛記葵涌（1716）創52周高，見3.05元，收報0.65元，升66.67%；王朝酒業（0828）創52周高，見0.41元，收報0.37元，升32.14%；TBKS HLDGS（1960）收報0.45元，升30.43%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.026元，升30%；富譽控股（8269）收報0.058元，升28.89%；凱知樂國際（2122）收報0.065元，升27.45%；國富創新（0290）創52周高，見0.2元，收報0.184元，升24.75%；國美零售（0493）收報0.056元，升24.44%；中國投資基金公司（0612）收報1.08元，升24.14%；朗華國際集團（8026）收報0.54元，升21.35%。
下跌異動股，包括，東方匯財證券（8001）創上市新低，見0.084元，收報0.094元，跌54.15%；康大食品（0834）創上市新低，見0.12元，收報0.122元，跌44.55%；普天通信集團（1720）收報0.05元，跌28.57%；吉輝控股（8027）收報0.27元，跌26.03%；冠均國際控股（1629）收報0.149元，跌23.98%；守益控股（2227）收報0.106元，跌23.74%；齊屹科技（1739）收報0.3元，跌18.92%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.037元，跌17.78%；創聯控股（2371）收報0.019元，跌17.39%；閩港控股（0181）收報0.1元，跌16.67%；興勝創建（0896）見52周低0.62元，收報0.62元，跌16.22%。
其他報道
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日 2星期HIBOR續創紀錄新高
中國續減持美債 總值降至7700億美元 為2009年以來最低水平
恒指高開142點 美團升1.4% 金源氫化潛水11% 知行汽車跌0.34%
港股ADR升204點 夜期高水214點 美期個別發展 亞股升 美團ADR彈2.4%
施永青：港府趨社會主義 礙自由市場 籲內地設資金離境稅 增北水南下渠道
減息預期推動資金大舉流入 道指再創新高 升251點 伙納指連升9日