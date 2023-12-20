渣打（2888）作為主要股東的虛銀Mox Bank宣布推出Mox Invest，成為香港首家同時提供港股美股交易及基金投資服務的虛擬銀行。Mox Invest現已分階段開放給現有客戶使用此服務。
Mox Invest客戶可以在Mox app上透過幾個步驟，即可交易香港及美國證券，當中更包括美國零碎證券交易。同時，Mox Invest客戶在等待投資機會時，閒置資金亦可以繼續賺取利率。客戶可以在 Mox app上註冊，成為首批體驗 Mox Invest 的用戶之一。
Mox Invest與資產管理公司安聯環球投資亞太 (AllianzGI) 合作，為客戶提供最低投資額僅需港幣1元的獨家基金產品。透過此基金產品，Mox Invest客戶能夠投資於由AllianzGI負責風險管理的基金。這項基金產品只透過Mox app提供。
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