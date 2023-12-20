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華南城2024年7月到期票據獲延期3年  年利率需削半至4.5%

華南城（1668）公布，在12月18日有關2024年7月票據之徵求同意結果已於進一步延長到期日前獲得，該票據到期日將延至2027年8月19日，並將票據年利率由9%降至4.5%，於付款日生效。

同時，將2024年7月票據的利息支付日修改為每年的5月19日及11月19日，並訂明將於2024年5月19日作出的首次利息付款為自付款日起至2024年5月19日的應計利息，以及將於2024年7月票據最後到期日作出的最後利息付款為自2027年5月19日起至有關最後到期日（但不包括該日）的應計利息。

此外，修改分期償還計劃，據此於各分期付款日，公司應按等於2024年7月票據本金額100%的贖回價贖回至少2024年7月票據的最低本金額，加上截至相關分期付款日的應計未付利息，以現金形式按比例支付給其上一個分期償還記錄日的持有人，方式為按比例扣減有關持有人所持每張2024年7月票據的本金額。

公司表示，對所有支持徵求同意的票據持有人表示感謝。此次2024年7月票據徵求同意的成功使其得以延長債務期限，加強資產負債表，並改善現金流管理。公司也感謝票據持有人對公司的信任。

集團同時公布，有關2024年4月票據、2024年6月票據、2024年10月票據及2024年12月票據的徵求同意失效，各有關系列票據尚未取得持有人的必要同意。因此，有關各2024年4月票據、2024年6月票據、2024年10月票據及2024年12月票據的徵求同意已告失效且將不會繼續進行。

公司指，重視與所有持有人的關係，致力與持有人保持坦誠溝通。公司一直在積極與持有人進行溝通，討論債務管理策略，包括但不限於徵求同意、債務重組計劃和交換要約，作為持續努力進行資金流動性管理的一部分。

倘日後向2024年4月票據、2024年6月票據、2024年10月票據及╱或2024年12月票據的持有人提供任何更佳或更優的條款，公司將向2024年7月票據的持有人提供同等條款。此做法表明公司致力於維持公平性，並旨在使每位持有人的利益保持一致。

截至進一步延長到期日，69.87%的票面總額持有人投票支持了徵求同意。公司再次衷心感謝全體持有人參與本徵求同意。