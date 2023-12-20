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MPF︱GUM：12月半個月強積金人均賺2369元 年初至今人均賺5329元

強積金諮詢機構GUM公布12月強積金表現半月結。截至12月15日，12月上半月強積金整體表現繼續上揚，錄得人均回報2369元，年初至今人均賺5329元。股票、混合資產和固定收益基金指數在12月上半月錄得正回報，其中混合資產基金表現較佳，上漲2.0%，股票基金和固定收益基金分別上漲0.4%和0.6%。