強積金諮詢機構GUM公布12月強積金表現半月結。截至12月15日，12月上半月強積金整體表現繼續上揚，錄得人均回報2369元，年初至今人均賺5329元。股票、混合資產和固定收益基金指數在12月上半月錄得正回報，其中混合資產基金表現較佳，上漲2.0%，股票基金和固定收益基金分別上漲0.4%和0.6%。
GUM策略及分析師雲天輝指出，回顧2023年強積金表現，期內美股表現亮麗回報高達近27%，冠絕各資產榜首，而港股則下挫近16%，港股低估值並未能吸引資金買入。而隨著市場預期美國加息周期漸入尾聲，市場開始為各類資產重新進行定價。明年上半年有望股債雙贏，預料混合資產基金有較好回報。
其他報道
華南城2024年7月到期票據獲延期3年 年利率需削半至4.5%
Mox推出Mox Invest提供港股美股交易 將分階段開放予現有客戶使用
波幅2個月最窄 恒指半日升167點 36萬炒起 毛記升6倍後收窄至66%
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日 2星期HIBOR續創紀錄新高
中國續減持美債 總值降至7700億美元 為2009年以來最低水平
恒指高開142點 美團升1.4% 金源氫化潛水11% 知行汽車跌0.34%