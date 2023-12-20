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恒指收市升108點 北水流出5個月最多 盈富成交近1個月最多 兩新股潛水

隔晚美股9連升，港股今早跟隨高開，不過港股臨近假期，加上市場亦觀望本周美國公布的GDP、就業等數據，恒指波幅仍不足200點，不過大市成交增17%，重上900億元，資金主要於午後買賣盈富（2800），成交金額較早市大增近百億，至146.68億元，較昨日亦大增2.6倍，成交增至11月24日後新高。近日資金除買賣ATM外，亦追捧3大指數ETF，盈富日前成交增至144億元後，上日盈富的總基金單位增至破紀錄的77.34億個。大市成交增的同時，北水亦轉流出110億，是7月20日後最多。個股波動大，毛記葵涌（1716）曾升6.8倍，收市僅升61%，另外兩隻新股，知行汽車（1274）跌12%，金源氫化（2502）跌27%。

恒指今早高開142點，高位升236點，低位升44點，高低波幅192點。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為31.57%，下跌為30.24%，無升跌為38.18%。

恒指收市升108點或0.66%，報16613點，大市成交金額900億元，較上日增加17.54%，是12月18日943.17億元成交後最多；國指升19點或0.36%，報5612點。恒生科技指數收報3726點，升0.51%。

藍籌股成交金額363.8億元，佔大市成交40.42%；科指成份股成交金額200.73億元，佔大市成交22.3%；國指成份股成交金額287.13億元，佔大市成交31.9%。

24隻雙櫃台股，總成交0.4億元人民幣，相當於約0.44億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.99%，至94.13億元，佔大市成交10.45%。牛熊證成交金額43.84億元，減少20.88%；窩輪成交金額50.28億元，減少2.44%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。建行（0939）、中國銀行（3988）、工行（1398）拖累大市。

藍籌51隻升，24隻下跌，7隻無升跌。碧桂園服務（6098）升5.24%，收報6.43元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌1.71%，收報20.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，11隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報68.4元，升5.31%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報29.1元，跌8.49%。

恒指受制於20天線(16754.03點)。科指曾跌穿10天線(3715.33點)。

北水南下合計淨流出110.39億元，終止連續2日流入，流出金額110.39億元，是7月20日後最多，當日報138.33億元。南水北上合計淨流出15.42億元人民幣，較上日減少27%，連續第2日流出，累計流出36.55億元。

焦點股

毛記葵涌（1716）曾升最多682.05%，是2018年3月28日後最大升幅，當日升幅為880%。高見3.05元，是2018年5月14日3.06元後最高。今日收市報0.63元，是2023年9月11日後收市新高，當日報0.63元。收報0.63元，升61.54%。連升2日，累計升0.24元，對上一次連升2日是2023年12月13日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2023年11月30日。

午後消息股表現

華南城（1668）2024年7月到期票據獲延期3年 年利率需削半至4.5%。收報0.295元，升5.36%。

阿里巴巴（9988）：吳泳銘兼任淘天集團CEO。收報72.55元，升1.26%。

今早及隔晚消息股表現

平安（2318）方案未亮相 拖累方正證券曾跌停。收報33.2元，升0.45%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，藍河控股（0498）收報0.3元，無升跌。CEC INT'L HOLD（0759）收報0.265元，無升跌。博富臨置業（0225）收報6.18元，無升跌。QPL INT'L（0243）收報0.182元，無升跌。

知行汽車（1274）上市，定價29.65元。收報25.85元，跌12.82%。

金源氫化（2502）上市，定價1.2元。收報0.87元，跌27.5%。

DAVID WEBB 增持同得仕（0518）。收報0.24元，升3%。

傳計劃收購阿里巴巴（9988）旗下餓了麼  抖音：沒有相關計劃。收報72.55元，升1.26%。美團（3690）收報78.8元，升0.45%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見1.75元，收報1.67元，跌3.47%；康耐特光學（2276）創上市新高，見7.21元，收報7.1元，升5.97%；昇能集團（2459）創上市新高，見7.89元，收報7.7元，升15.44%；禪遊科技（2660）創上市新高，見5.11元，收報5.1元，升13.08%；GHW INTL（9933）創上市新高，見0.97元，收報0.89元，跌3.26%；聯想集團（80992）創上市新高，見9.68元，收報9.49元，升0.85%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見25.44元，收報25.4元，升1.03%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見318.8元，收報318.8元，升0.76%；安碩印度（2836）創上市新高，見38.36元，收報38.06元，跌0.16%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見65.72元，收報65.72元，升0.58%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8607.4元，收報8607.3元，升0.09%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見1941.5元，收報1941.5元，升0.26%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1091元，收報1091元，升1.07%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1093.9元，收報1093.8元，升0%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.61元，收報10.36元，跌1.24%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見12.16元，收報12.16元，升1.16%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見71.28元，收報71.04元，升1.31%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見17.54元，收報17.52元，升0.86%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1035元，收報1035元，升0.04%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見22.2元，收報22.2元，升0.54%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見541.75元，收報541.75元，升0.02%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.372元，收報4.372元，升0.64%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.246元，收報3.246元，升0.43%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見40.74元，收報40.74元，升0.39%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見113.25元，收報113.25元，升0.04%；卓越教育集團（3978）創52周高，見1.74元，收報1.73元，升12.34%；毛記葵涌（1716）創52周高，見3.05元，收報0.63元，升61.54%；太古（0019）創52周高，見63.8元，收報62元，跌1.04%；聯想（0992）創52周高，見10.6元，收報10.38元，升1.17%；南戈壁（1878）創52周高，見2.49元，收報2.31元，升6.94%；太古股份公司Ａ（0019）創52周高，見63.8元，收報62元，跌1.04%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見9.94元，收報9.85元，無升跌；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.305元，收報0.3元，升3.45%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見10.6元，收報10.38元，升1.17%。

破底股方面

46隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.27元，收報0.28元，跌6.67%；花樣年（1777）低見0.05元，收報0.053元，跌1.85%；招商證券（6099）低見6.12元，收報6.14元，跌0.65%；希望教育（1765）低見0.34元，收報0.345元，跌1.43%；中國飛鶴（6186）低見4.06元，收報4.07元，跌2.4%；亨泰（0197）低見0.021元，收報0.022元，跌12%；彩虹新能源（0438）低見2.21元，收報2.33元，升0.87%；高山企業（0616）低見0.186元，收報0.209元，無升跌；水發興業能源（0750）低見0.32元，收報0.33元，跌2.94%；中國白銀集團（0815）低見0.131元，收報0.137元，跌0.72%。

141隻股份創52周低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見3.03元，收報3.05元，跌0.65%；中海物業（2669）低見5.51元，收報5.69元，升1.61%；華潤萬象（1209）低見25.05元，收報25.4元，跌0.2%；龍光地產（3380）低見0.61元，收報0.61元，跌4.69%；越秀地產（0123）低見6.1元，收報6.19元，跌1.12%；中金（3908）低見10.54元，收報10.58元，無升跌；海通證券（6837）低見3.99元，收報4元，跌0.99%；光大證券（6178）低見4.98元，收報4.99元，跌0.99%；廣發証券（1776）低見8.95元，收報9元，跌0.88%；信利國際（0732）低見0.61元，收報0.62元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，毛記葵涌（1716）創52周高，見3.05元，收報0.63元，升61.54%；HOME CONTROL（1747）收報0.38元，升52%；富譽控股（8269）收報0.064元，升42.22%；遊萊互動（2022）收報0.056元，升36.59%；王朝酒業（0828）創52周高，見0.41元，收報0.38元，升35.71%；中國投資基金公司（0612）收報1.18元，升35.63%；恆偉集團控股（8219）收報0.36元，升30.91%；龍皇集團（8493）創52周高，見0.55元，收報0.54元，升30.12%；國美零售（0493）收報0.058元，升28.89%；國富創新（0290）創52周高，見0.2元，收報0.19元，升28.81%。

下跌異動股，包括，東方匯財證券（8001）創上市新低，見0.084元，收報0.085元，跌58.54%；中國新城市（1321）創上市新低，見0.57元，收報0.57元，跌32.14%；普天通信集團（1720）收報0.049元，跌30%；金源氫化（2502）收報0.87元，跌27.5%；銀建國際（0171）見52周低0.143元，收報0.145元，跌22.87%；冠均國際控股（1629）收報0.153元，跌21.94%；吉輝控股（8027）收報0.285元，跌21.92%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.72元，跌19.1%；齊家控股（8395）收報0.77元，跌18.95%；METROPOLIS CAP（8621）收報0.031元，跌18.42%；齊屹科技（1739）收報0.305元，跌17.57%。

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