定期利率今年亦隨拆息向上，不過近日多間銀行陸續將定存利息減至5厘以下，林俊泓認為在現在到農曆新年已見定息高位，可部署較長期定息，料明年3個月定息將降至3厘至4厘水平。最優惠利率（P）去年9月以來累升0.875厘，他指過去經驗港元拆息與P息差距3厘才會調整，若至明年底港元拆息還有3厘以上，料P要到2025年才會下調，以0.125厘幅度調整。

匯率方面，明年美國減息將帶動非美貨幣回升，林俊泓預計至明年底，人民幣匯率將由現時的7.13回升至6.95，在年中至第三季升穿7算，不過內地經濟明年仍然一般，回升力度會較美元跌幅為少。人行本季意外沒有降低存款準備金率，他認為內地希望減息降準刺激經濟，但不希望太快引起市場恐慌，預期每季只會調整一種貨幣工具，明年首季和第三季合共降息0.25厘，存準率在第二季和第四季各降0.25個百分點，合共0.5個百分點。

林俊泓預期，明年中央政府會加強基建，加上房地產投資按年減幅減少，支持固投表現，惟明年零售基數回復正常，依然面對消費信心不足和收入不均的結構性問題，料按年增速會由今年約9%，明年降至4%至5%，全年經濟增長料為4.5%，明年香港增長則料有2.4%。

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