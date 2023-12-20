moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

上商：港拆息料於農曆年後回落 定息明年料回至3至4厘

美國聯儲局利率點陣圖顯示明年將會減息，上海商業銀行研究部主管林俊泓預期，美息將於明年6月首次下降，全年料降4次合共1厘，至4.25厘至4.5厘。港元拆息跟隨美息上升，林俊泓預計2月農曆新年資金需求會帶動拆息升至5.7厘，惟過後減息因素便會開始反映，料至年底港元拆息會降至略低於美息的3.5厘至4厘水平。不過即使現時港息抽升高於美元，也未令港匯升回7.75帶動銀行體系總結餘回升，明年在港美息同減，本港銀行資金仍繼續緊張。

定期利率今年亦隨拆息向上，不過近日多間銀行陸續將定存利息減至5厘以下，林俊泓認為在現在到農曆新年已見定息高位，可部署較長期定息，料明年3個月定息將降至3厘至4厘水平。最優惠利率（P）去年9月以來累升0.875厘，他指過去經驗港元拆息與P息差距3厘才會調整，若至明年底港元拆息還有3厘以上，料P要到2025年才會下調，以0.125厘幅度調整。

匯率方面，明年美國減息將帶動非美貨幣回升，林俊泓預計至明年底，人民幣匯率將由現時的7.13回升至6.95，在年中至第三季升穿7算，不過內地經濟明年仍然一般，回升力度會較美元跌幅為少。人行本季意外沒有降低存款準備金率，他認為內地希望減息降準刺激經濟，但不希望太快引起市場恐慌，預期每季只會調整一種貨幣工具，明年首季和第三季合共降息0.25厘，存準率在第二季和第四季各降0.25個百分點，合共0.5個百分點。

林俊泓預期，明年中央政府會加強基建，加上房地產投資按年減幅減少，支持固投表現，惟明年零售基數回復正常，依然面對消費信心不足和收入不均的結構性問題，料按年增速會由今年約9%，明年降至4%至5%，全年經濟增長料為4.5%，明年香港增長則料有2.4%。

 

其他報道

MPF︱GUM：12月半個月強積金人均賺2369元 年初至今人均賺5329元

置地：聖誕銷售料增20% 高檔零售前景信心不變

華南城2024年7月到期票據獲延期3年  年利率需削半至4.5%

Mox推出Mox Invest提供港股美股交易 將分階段開放予現有客戶使用

半日沽空金額增10% 盈富沽空增1倍

阿里巴巴：吴泳銘兼任淘天集團CEO

波幅2個月最窄 恒指半日升167點 36萬炒起 毛記升6倍後收窄至66%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日 2星期HIBOR續創紀錄新高

許正宇：住宅涉民生福祉 不納入新資本投資者入境計劃

日本11月出口三個月來首次下滑

人行：12月LPR維持不變 1年期貸款LPR為3.45厘

平安方案未亮相 拖累方正證券曾跌停

中國續減持美債 總值降至7700億美元 為2009年以來最低水平