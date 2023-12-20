本次增資完成後，以2023年9月30日的中國「償二代」償付能力充足率為參考，中信保誠人壽的核心及綜合償付能力充足率預計分別為121%及215%，遠高於監管要求。

保誠指，此次增資顯示雙方股東一致看好中國內地壽險業務的長遠發展前景，以及他們對中信保誠人壽堅定且持續的承諾。保誠的增資份額將由其截至2023年6月30日的已公佈自由盈餘83億美元提供資金，該行預期將進一步動用這筆資金，以把握未來增長機遇。

保誠執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）表示，如同今年8月的策略更新所披露，該行正透過在結構性增長市場進行定向投資，構建可持續增長的平台。中信保誠人壽是集團整體策略及增長中的重要一環，而該行亦將在中國內地繼續專注實施以客戶為導向的多渠道分銷策略，包括開發貼合客戶需求的終生保障產品和退休解決方案，提升高質素專業代理團隊，以及擴展銀行保險網絡。

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