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政府發表行動綱領 進一步加強本港港口競爭力 續拓高端航運服務業

運輸及物流局公布《海運及港口發展策略行動綱領》，方向主要是增加港口競爭力、發展高增值航運服務、加強宣傳海運品牌並吸引及培訓海運人才，以及強化香港海運港口局支援。運輸及物流局長林世雄表示，現時全球貨櫃碼頭吞吐量中香港排行第九位，故本港港口需進一步加強競爭力，例如繼續發展高端航運服務業。

至於智能化港口發展，林世雄坦言香港港口自動化程度與其他港口相比仍有一段差距，尤其中國內地港口自動化效率明顯較優，但他認為香港港口具獨有優勢，包括清關效率快、簡單稅制以及普通法體系等，故香港港口仍具競爭力和吸引力。

另一方面，有業界反映政府應設具行政能力的港口局以加強統籌各碼頭營運商，並制定港口發展策略。海運及港口發展專員暨運輸及物流局副秘書長陳婉雯表示，現時海運及港口發展專員可運用法定權力，協調和統籌政府部門，例如海事處、投資推廣署、稅務局等以至業界持份者，加強合作。另明年起利用2023/24年財政預算案的撥款提升香港海運港口局政策研究和宣傳功能。據《綱領》提及，成立相關法定機構或面臨問題和局限，包括由於葵青貨櫃碼頭土地由私人推有，難干預個別營運商的商業決定。

 

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