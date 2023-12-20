至於智能化港口發展，林世雄坦言香港港口自動化程度與其他港口相比仍有一段差距，尤其中國內地港口自動化效率明顯較優，但他認為香港港口具獨有優勢，包括清關效率快、簡單稅制以及普通法體系等，故香港港口仍具競爭力和吸引力。

另一方面，有業界反映政府應設具行政能力的港口局以加強統籌各碼頭營運商，並制定港口發展策略。海運及港口發展專員暨運輸及物流局副秘書長陳婉雯表示，現時海運及港口發展專員可運用法定權力，協調和統籌政府部門，例如海事處、投資推廣署、稅務局等以至業界持份者，加強合作。另明年起利用2023/24年財政預算案的撥款提升香港海運港口局政策研究和宣傳功能。據《綱領》提及，成立相關法定機構或面臨問題和局限，包括由於葵青貨櫃碼頭土地由私人推有，難干預個別營運商的商業決定。

其他報道

李寧再度增持李寧

中電信：11月5G套餐用戶淨增331萬

中移動11月淨增客戶17.1萬

全日沽空金額減12% 比率10個月低 盈富沽空減31% 基金單位總數再創紀錄

領展委任宋俊彥為首席投資總裁

上商：每百日元兌港元明年底料升至5.65

恒指收市升108點 北水流出5個月最多 盈富成交近1個月最多 兩新股潛水

上商：港拆息料於農曆年後回落 定息明年料回至3至4厘

傳阿里考慮出售盒馬 盒馬：不實傳聞

中資險企據報不對萬科非標債務行使回售權

MPF︱GUM：12月半個月強積金人均賺2369元 年初至今人均賺5329元

置地：聖誕銷售料增20% 高檔零售前景信心不變

華南城2024年7月到期票據獲延期3年 年利率需削半至4.5%

Mox推出Mox Invest提供港股美股交易 將分階段開放予現有客戶使用

半日沽空金額增10% 盈富沽空增1倍

阿里巴巴：吴泳銘兼任淘天集團CEO

波幅2個月最窄 恒指半日升167點 36萬炒起 毛記升6倍後收窄至66%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日 2星期HIBOR續創紀錄新高

許正宇：住宅涉民生福祉 不納入新資本投資者入境計劃

日本11月出口三個月來首次下滑

人行：12月LPR維持不變 1年期貸款LPR為3.45厘

平安方案未亮相 拖累方正證券曾跌停

中國續減持美債 總值降至7700億美元 為2009年以來最低水平

阿里吳泳銘將兼任淘寶天貓集團CEO