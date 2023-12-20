澳門特首賀一誠今日回應傳媒提問時表示，雖然距離年尾只有約10天，但是他預期今年全年博彩收入可以超過1800億澳門元，比預期多出超過20%。他還引述經濟財政司司長李偉農在11月時的數據，謂當時已透露賭收超過1600億澳門元，今年賭收早已達到原來預測的1300億澳門元之目標。政府料明年賭收超過2160億澳門元。
在這個基礎上，賀一誠指，可以做到基本平衡預算，有望於明年恢復對央積金注資7000澳門元。他又說，當地本地生產總值回復至2019年約70%，明年目標要提高多30%，並且希望可以均衡各個方面，大家分享到復甦的成果。在開拓海外客源方面，他直指，歐美旅客增長較弱，佔總旅客量不到10%，主要與目前國際航線仍未穩定有關，但是東南亞、東北亞旅客訪澳情況理想。目前內地、外地遊客比例約65%、35%。
濠賭股今日全面造好，永利澳門（1128）升幅最大，升5.93%。摩根士丹利發表報告指，12月所見高端賭客訪澳頻密了及多了，但是料博彩企業會在明年增加資本開支及營運開支，博企第三季錄得按季的零售生意表現較弱，但是料當地零售在結構上有望從香港取得更多份額。
其他報道
政府發表行動綱領 進一步加強本港港口競爭力 續拓高端航運服務業
全日沽空金額減12% 比率10個月低 盈富沽空減31% 基金單位總數再創紀錄
恒指收市升108點 北水流出5個月最多 盈富成交近1個月最多 兩新股潛水
MPF︱GUM：12月半個月強積金人均賺2369元 年初至今人均賺5329元