在這個基礎上，賀一誠指，可以做到基本平衡預算，有望於明年恢復對央積金注資7000澳門元。他又說，當地本地生產總值回復至2019年約70%，明年目標要提高多30%，並且希望可以均衡各個方面，大家分享到復甦的成果。在開拓海外客源方面，他直指，歐美旅客增長較弱，佔總旅客量不到10%，主要與目前國際航線仍未穩定有關，但是東南亞、東北亞旅客訪澳情況理想。目前內地、外地遊客比例約65%、35%。

濠賭股今日全面造好，永利澳門（1128）升幅最大，升5.93%。摩根士丹利發表報告指，12月所見高端賭客訪澳頻密了及多了，但是料博彩企業會在明年增加資本開支及營運開支，博企第三季錄得按季的零售生意表現較弱，但是料當地零售在結構上有望從香港取得更多份額。

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