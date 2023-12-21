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也門、業績拖累 道指跌475點 美債息見近半年低

美債息下降，2年期息見7個月低，10年期息見5個月低，債息倒掛個別發展，美股向下，道指、納指終止9連升。地緣緊張局勢和獲利盤推低美股。也門胡塞武裝誓言打擊紅海上更多航船，警告如果美國攻擊也門，胡塞武裝將對美國戰艦予以報復。聯邦快遞第二財季利潤不及預期，股價大跌12%，見15個月來最大跌幅。General Mills Inc.下跌3.6%，因收入和銷量均低於市場預期。美光營收展望超預期，CEO看好高端記憶晶片需求，收市跌4.2%，業績公布後於收市後時段升逾4%。數據方面，美國消費者信心指數創近三年來最大增長。美國11月中古屋銷量從13年低點小幅回升，表明高利率和低庫存導致的住房市場下行緩解。

道瓊斯工業平均指數收跌475點，跌幅1.27%，報37082點。標普500指數收跌70點，跌幅1.47%，報4698點。納斯達克綜合指數收跌225點，或1.51%，報14777點。

道指成份股全跌，聯合健康跌1.5%，報515.93美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累53點，而Verizon跌0.72%，報37.3元，拖累道指1點。

科技股方面，蘋果收市報194.83元，跌1.07%，谷歌母公司Alphabet收市報138.34元，升1.23%，亞馬遜收市報152.12元，跌1.08%，Facebook收市報349.28元，跌0.3%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.19%，報477點。德國DAX指數收跌0.07%，報16733點；法國CAC 40指數漲0.12%，報7583點；英國富時100指數收漲1.02%，報7715點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.09%，報6127點。

美國2年期債息曾跌最多2.53%，是12月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.36%。低見4.3271厘，是12月14日4.2776厘後最低。收市報4.3313厘，是5月23日後收市新低，當日報4.316厘。連跌2日，累計跌0.1151厘，對上一次連跌2日是12月14日。

美國10年期債息曾跌最多2.18%，是12月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.31%。低見3.8455厘，是7月27日3.8373厘後最低。收市報3.8474厘，是7月21日後收市新低，當日報3.8349厘。連跌2日，累計跌0.084厘，對上一次連跌2日是12月13日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至47.356基點，是12月15日44.778基點後最窄。收市報48.813基點，是12月14日後收市最窄，當日報46.954基點。連續3日收窄，累計4.781基點，對上一次連升3日是11月30日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至155.333基點，是7月27日166.773基點後最闊。收市報154.365基點，是7月26日後收市最闊，當日報158.95基點。

道指曾跌最多1.29%，是10月27日後最大跌幅，當日跌幅為1.39%。低見37073.04點，是12月14日37051.52點後最低。收市報37082點，是12月12日後收市新低，當日報36577.94點。

標指曾跌最多1.48%，是10月25日後最大跌幅，當日跌幅為1.56%。低見4697.82點，是12月14日4694.34點後最低。收市報4698.35點，是12月12日後收市新低，當日報4643.7點。

納指曾跌最多1.51%，是12月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.72%。低見14776.29點，是12月15日14753.16點後最低。收市報14777.94點，是12月14日後收市新低，當日報14761.56點。

 

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