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港股ADR跌292點 夜期低水107點 美期升亞股跌 國際家居零售等業績

美股向下，港股ADR跌292點或1.79%，報16321點，即月恒指夜期跌137點，報16507點，夜期低水107點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.97%，折合報308元；阿里巴巴（9988）跌1.33%，折合報71.58元；美團（3690）跌2.9%，折合報76.51元；匯控（0005）跌0.26%，折合報61.04元；建行（0939）跌1.97%，折合報4.39元。

道期現升0.184%；標期現升0.17%；納期現升0.26%。日本東證指數現跌0.93%；韓國KOSPI指數現跌0.34%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.32%。

VIX指數隔晚升9.09%或1.14點，報13.67點。

紐油現跌0.9%或0.67美元，報73.55美元；布油現升0.59%或0.46美元，報79.7美元；金價現升0.12%或2.54美元，報2033.93美元；LME 銅期貨隔晚跌0.12%或11美元，報8582.5美元。美國10年期債息現升0.38%或0.0148厘，報3.8622厘。

今日焦點股份可留意：

兩間公司最快今日公布業績，包括，高豐集團控股（2863）、國際家居零售（1373）

廣州農商銀行（1551）溢價14%配售H股，籌13億。

阿信屋母公司CEC國際（0759）中期盈利急跌99%，不派中期息。

港交所（0388）：截至11月底ETP達日均成交量達140億元。

賀一誠：料今年賭收破1800億，大摩：澳門賭企零售或從港爭取更多份額。

保誠（2378）向合資內地險企增資12.5億元人幣 股權比例不變。

李寧再度增持李寧（2331）

中電信（0728）：11月5G套餐用戶淨增331萬。

中移動（0941）11月淨增客戶17.1萬。

領展（0823）委任宋俊彥為首席投資總裁。

 

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