恒指今早低開158點或0.96%，報16455點，大市成交金額16億元；國指今早低開55點或1%，報5556點。恒生科技指數開市報3679點，跌1.27%。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.13%，下跌為9.15%，無升跌為87.71%。