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恒指低開158點 科指跌1.2%跌穿10天線

恒指今早低開158點或0.96%，報16455點，大市成交金額16億元；國指今早低開55點或1%，報5556點。恒生科技指數開市報3679點，跌1.27%。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.13%，下跌為9.15%，無升跌為87.71%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。萬洲（0288）、創科實業（0669）、信義玻璃（0868）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，64隻下跌，13隻無升跌。信義玻璃（0868）升5.33%，報8.7元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌2.66%，報76.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，27隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報265.6元，無升跌；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報62.65元，跌8.41%。

恒指下試10天線(16453.67點)。科指跌穿10天線(3711.22點)。

澳門勵駿（1680）3900萬美元售老撾娛樂場。無成交，報0.203元。

兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，高豐集團控股（2863）無成交，報0.275元。

國際家居零售（1373）無成交，報1.8元。

廣州農商銀行（1551）溢價14%配售H股，籌13億。無成交，報2.07元。

阿信屋母公司CEC國際（0759）中期盈利急跌99%，不派中期息。見52周低0.255元，開市報0.255元，跌3.77%。

港交所（0388）：截至11月底ETP達日均成交量達140億元。開市報254.2元，跌1.17%。

賀一誠：料今年賭收破1800億，大摩：澳門賭企零售或從港爭取更多份額。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.4元。美高梅中國（2282）開市報9.94元，跌0.2%。澳博（0880）開市報2.35元，跌1.26%。永利澳門（1128）開市報6.24元，跌0.16%。銀河娛樂（0027）開市報42.1元，跌1.75%。金沙中國（1928）開市報22.1元，跌1.78%。

保誠（2378）向合資內地險企增資12.5億元人幣 股權比例不變。開市報85.45元，無升跌。

李寧再度增持李寧（2331）。開市報19.04元，跌1.14%。

中電信（0728）：11月5G套餐用戶淨增331萬。開市報3.43元，跌0.58%。

中移動（0941）11月淨增客戶17.1萬。開市報61.4元，跌0.24%。

領展（0823）委任宋俊彥為首席投資總裁。開市報42.35元，跌0.47%。

破頂股表現

破頂股包括，國美金融科技（0628）創52周高，見0.33元，開市報0.33元，無升跌；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.44元，開市報7.44元，升0.54%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括歌禮製藥－Ｂ（1672）低見1.51元，開市報1.51元，跌0.66%；泰格醫藥（3347）低見32.6元，開市報32.6元，跌1.36%；金山雲（3896）低見1.93元，開市報1.93元，跌3.98%。

38隻股份創52周低，其中十隻包括，中金（3908）低見10.5元，開市報10.5元，跌0.76%；海底撈（6862）低見13.62元，開市報13.62元，跌1.45%；新華保險（1336）低見14.1元，開市報14.1元，跌0.98%；眾安在綫（6060）低見17.14元，開市報17.14元，跌0.92%；中國人壽（2628）低見9.51元，開市報9.51元，跌1.14%；人保集團（1339）低見2.32元，開市報2.32元，跌0.43%；阿里健康（0241）低見4.05元，開市報4.05元，跌1.22%；蒙牛（2319）低見19.84元，開市報19.84元，跌1.29%；低見19.84元，開市報19.84元，跌1.29%。

異動股

上升異動股，包括，中國寶力科技（0164）開市報0.68元，升13.33%；裕承科金（0279）開市報0.044元，升12.82%；曠逸國際（1683）開市報0.094元，升11.9%；毛記葵涌（1716）開市報0.7元，升11.11%；銀建國際（0171）開市報0.159元，升9.66%；新時代能源（0166）開市報0.074元，升8.82%；南南資源（1229）開市報0.133元，升7.26%；帝王實業控股（1950）開市報0.225元，升5.63%；環球戰略集團（8007）開市報0.95元，升5.56%；信義玻璃（0868）開市報8.7元，升5.33%。

下跌異動股，包括，蔚來（9866）開市報62.65元，跌8.41%；力量發展（1277）開市報0.55元，跌6.78%；再鼎醫藥（9688）開市報21.8元，跌6.44%；花樣年（1777）平上市低位0.05元，開市報0.05元，跌5.66%；天任集團（1429）開市報0.042元，跌4.55%；中國育兒網絡（1736）開市報0.072元，跌4%；金山雲（3896）創上市新低，見1.93元，開市報1.93元，跌3.98%；王朝酒業（0828）開市報0.365元，跌3.95%。

 

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