對於本港港口吞吐量近10年下跌，排名被內地港口超前，綱領能否將吞吐量及排名回升，運輸及物流局局長林世雄出席電台節目時表示，本港弱點是自動化不足及成本高，惟本港亦有多項優勢，包括稅制簡單、司法制度用普通法等。

林世雄強調，吞吐量是海運事業其中一個指標，但不是唯一的指標，一些海運服務例如船舶的管理、租用、經紀、代理、海事保險、法律、仲裁，都是相當重要的海運活動，期望在這方面再加強。

他又指，與本港跟海運和港口相關的公司約有1100家，希望更擴大海運商業群，提供活躍、蓬勃和多元化的海事服務。

至於推動「綠色港口」方面，林世雄指出，明年會就液化天然氣加注設施敲定方案，但液化天然氣只是過渡性，明年會就如何加注新一代綠色能源例如甲醇、氫，提供路線圖。他表示，內地是綠色能源的主要提供者，本港有地理優勢，可以節省運輸成本，有助香港發展「綠色港口」。

其他報道

蘋果據報在中國全速生產Vision Pro 冀在明年2月發售新產品

華納兄弟探索擬與派拉蒙全球合併

恒指低開158點 科指跌1.2%跌穿10天線

澳門勵駿3900萬美元售老撾娛樂場

港股ADR跌292點 夜期低水107點 美期升亞股跌 國際家居零售等業績

廣州農商銀行溢價14%配售H股 籌13億

也門、業績拖累 道指跌475點 美債息見近半年低

北水增持盈富 減持中遠海控