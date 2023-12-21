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林世雄：港口吞吐量非唯一指標 期望擴大海運商業群

運輸及物流局昨日公布《海運及港口發展策略行動綱領》，提出四大方向和十大策略，提升本港香港國際航運中心地位。

對於本港港口吞吐量近10年下跌，排名被內地港口超前，綱領能否將吞吐量及排名回升，運輸及物流局局長林世雄出席電台節目時表示，本港弱點是自動化不足及成本高，惟本港亦有多項優勢，包括稅制簡單、司法制度用普通法等。

林世雄強調，吞吐量是海運事業其中一個指標，但不是唯一的指標，一些海運服務例如船舶的管理、租用、經紀、代理、海事保險、法律、仲裁，都是相當重要的海運活動，期望在這方面再加強。

他又指，與本港跟海運和港口相關的公司約有1100家，希望更擴大海運商業群，提供活躍、蓬勃和多元化的海事服務。

至於推動「綠色港口」方面，林世雄指出，明年會就液化天然氣加注設施敲定方案，但液化天然氣只是過渡性，明年會就如何加注新一代綠色能源例如甲醇、氫，提供路線圖。他表示，內地是綠色能源的主要提供者，本港有地理優勢，可以節省運輸成本，有助香港發展「綠色港口」。

 

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