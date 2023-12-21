港元現報7.8046元升值29點子，曾貶值最多10點子，報7.8085元，亦曾升值最多39點子，報7.8036元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3點子至4.88762%，是2023年12月19日後最高；1星期HIBOR無升跌報5.22881%；2星期HIBOR升3.4點子至6.14577%，再創紀錄新高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至5.36958%；6個月期HIBOR跌0.46點子至5.29691%；12個月期HIBOR跌1.56點子至5.28595%。

美元指數現報102.309貶值0.099點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.47204%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.1499%，連續2日擴闊，利差是2023年11月29日後最闊，當日差距為0.2022%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年12月04日，當日利差報0.0722%。

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