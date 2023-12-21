證監會注意到，該產品是由管理一個名為「EAsyGOld自來金」的Telegram群組（https://t.me/easygogold） 及一個Instagram公眾帳戶（https://www.instagram.com/easygold_hk） 的團隊操作，並透過Telegram和Instagram上的公眾帳戶及頻道，以高達40%至80%的每月目標回報率作推廣。 「EAsyGOld自來金」的團隊亦設立另一個Telegram帳戶（https://t.me/EAsyGOld_Admin） ，以招攬公眾投資於該產品。

該產品和其相關資料已在2023年12月21日登載於證監會的可疑投資產品警示網頁上。

證監會告誡公眾切勿投資於任何非證監會認可的投資產品。由於該等產品不受證監會規管，故產品的投資者不會獲得任何保障或受到的保障非常有限，並可能會損失其全部投資。

證監會亦再次提醒投資者應謹慎對待那些看來「好得令人難以置信」的投資機會，及在作出投資決定時應保持警惕。

調查仍在進行中，證監會將就任何違法行為採取適當行動。

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