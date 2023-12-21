美股隔晚急挫，港股、A股低開，其後A股轉升，港股跌幅亦收窄。恒指今早低開158點，高位跌21點，低位跌169點，高低波幅147點。通訊服務、金融、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為24.97%，下跌為22.85%，無升跌為52.17%。