美股隔晚急挫，港股、A股低開，其後A股轉升，港股跌幅亦收窄。恒指今早低開158點，高位跌21點，低位跌169點，高低波幅147點。通訊服務、金融、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為24.97%，下跌為22.85%，無升跌為52.17%。
恒指半日跌40點或0.24%，報16573點，大市成交金額362億元；國指跌13點或0.24%，報5599點。恒生科技指數收報3697點，跌0.77%。
藍籌股成交金額137.99億元，佔大市成交38.11%；科指成份股成交金額77.71億元，佔大市成交21.46%；國指成份股成交金額106.65億元，佔大市成交29.46%。
24隻雙櫃台股，總成交0.21億元人民幣，相當於約0.23億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額增加2.7%，至96.67億元，佔大市成交26.7%。牛熊證成交金額49.9億元，增加13.82%；窩輪成交金額46.77億元，減少6.98%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、建行（0939）貢獻恒指較多。
藍籌44隻升，36隻下跌，2隻無升跌。九龍倉置業（1997）升2.72%，收報24.55元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌9.04%，收報13.68元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，17隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報10.6元，升1.73%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報63元，跌7.89%。
恒指曾跌穿10天線(16465.46點)，上試20天線(16687.15點)。科指跌穿10天線(3713.11點)。
北水南下合計淨流入5.77億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流入8.06億元人民幣，終止連續2日流出。
澳門勵駿（1680）3900萬美元售老撾娛樂場。收報0.202元，跌0.49%。
兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，高豐集團控股（2863）收報0.275元，無升跌。國際家居零售（1373）收報1.79元，跌0.56%。
廣州農商銀行（1551）溢價14%配售H股，籌13億。收報2.07元，無升跌。
阿信屋母公司CEC國際（0759）中期盈利急跌99%，不派中期息。見52周低0.255元，收報0.255元，跌3.77%。
港交所（0388）：截至11月底ETP達日均成交量達140億元。收報256.6元，跌0.23%。
賀一誠：料今年賭收破1800億，大摩：澳門賭企零售或從港爭取更多份額。濠賭股新濠國際發展（0200）收報5.42元，升0.37%。美高梅中國（2282）收報9.9元，跌0.6%。澳博（0880）收報2.4元，升0.84%。永利澳門（1128）收報6.33元，升1.28%。銀河娛樂（0027）收報42.3元，跌1.28%。金沙中國（1928）收報22.75元，升1.11%。
保誠（2378）向合資內地險企增資12.5億元人幣 股權比例不變。收報84.25元，跌1.4%。
李寧再度增持李寧（2331）。收報19.46元，升1.04%。
中電信（0728）：11月5G套餐用戶淨增331萬。收報3.45元，無升跌。
中移動（0941）11月淨增客戶17.1萬。收報61.4元，跌0.24%。
領展（0823）委任宋俊彥為首席投資總裁。收報43.2元，升1.53%。
破頂股包括，亞東集團（1795）創上市新高，見5元，收報4.5元，無升跌；康耐特光學（2276）創上市新高，見7.25元，收報7.14元，升0.56%；昇能集團（2459）創上市新高，見8.12元，收報8.08元，升4.94%；禪遊科技（2660）創上市新高，見5.32元，收報5.32元，升4.31%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1035.55元，收報1035.55元，升0.05%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見22.3元，收報22.3元，升0.45%；德康農牧（2419）創上市新高，見53.5元，收報52.15元，升12.03%；卓越教育集團（3978）創52周高，見1.82元，收報1.73元，無升跌；國富創新（0290）創52周高，見0.265元，收報0.239元，升25.79%；中發展控股（0475）創52周高，見0.76元，收報0.76元，升11.76%；國美金融科技（0628）創52周高，見0.33元，收報0.3元，跌9.09%；海通國際（0665）創52周高，見1.52元，收報1.51元，無升跌；首惠產業金融（0730）創52周高，見0.15元，收報0.15元，升1.35%；森美控股（0756）創52周高，見0.203元，收報0.184元，跌3.16%；海峽石油化工（0852）創52周高，見0.206元，收報0.206元，升10.75%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.32元，收報6.32元，升0.16%；CGII HLDGS（1940）創52周高，見0.64元，收報0.6元，無升跌。
36隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠洋服務（6677）低見0.6元，收報0.65元，跌8.45%；景瑞（1862）低見0.03元，收報0.036元，升12.5%；招商證券（6099）低見6.11元，收報6.13元，跌0.16%；希望教育（1765）低見0.335元，收報0.345元，無升跌；廣汽集團（2238）低見3.35元，收報3.41元，升0.89%；捷榮國際（2119）低見0.55元，收報0.56元，無升跌；協鑫新能源（0451）低見0.34元，收報0.345元，跌1.43%；YGM TRADING（0375）低見0.92元，收報0.95元，跌8.65%；僑雄國際（0381）低見0.086元，收報0.092元，跌2.13%；鼎億集團投資（0508）低見0.19元，收報0.19元，跌2.56%。
88隻股份創52周低，其中十隻包括，南航（1055）低見3.01元，收報3.09元，無升跌；新城悅（1755）低見2.94元，收報3.06元，升0.33%；龍光地產（3380）低見0.6元，收報0.62元，升1.64%；越秀地產（0123）低見6.1元，收報6.16元，跌0.48%；中金（3908）低見10.42元，收報10.62元，升0.38%；海通證券（6837）低見3.98元，收報4.05元，升1.25%；光大證券（6178）低見4.98元，收報5.02元，升0.6%；廣發証券（1776）低見8.84元，收報8.87元，跌1.44%；信利國際（0732）低見0.61元，收報0.63元，升1.61%；五菱（0305）低見0.375元，收報0.385元，跌1.28%。
異動股
上升異動股，包括，恆和集團（0513）收報0.35元，升53.51%；國微控股（2239）收報2.13元，升37.42%；國富創新（0290）創52周高，見0.265元，收報0.239元，升25.79%；中國投資基金公司（0612）收報1.47元，升24.58%；脈資資源（8186）創52周高，見3.99元，收報3.85元，升22.22%；金源氫化（2502）收報1.06元，升21.84%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.87元，升20.83%；凱知樂國際（2122）收報0.065元，升20.37%；世紀睿科（1450）收報1.89元，升18.87%；康橋悅（2205）收報0.79元，升18.26%。
下跌異動股，包括，開達集團（0180）見52周低0.355元，收報0.355元，跌21.98%；遊萊互動（2022）收報0.044元，跌21.43%；中國城市基礎設施（2349）收報0.053元，跌15.87%；順泰控股（1335）收報0.039元，跌15.22%；天泓文創（8500）收報0.61元，跌14.08%；易緯集團（3893）收報0.4元，跌13.98%；毅興行（1047）收報0.345元，跌13.75%；中國秦發（0866）收報0.201元，跌13.73%；守益控股（2227）收報0.102元，跌13.56%；中港石油（0632）收報0.066元，跌13.16%；東方興業控股（0430）收報0.3元，跌13.04%。
其他報道
港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止3連升 2周息續創新高
蘋果據報在中國全速生產Vision Pro 冀在明年2月發售新產品
港股ADR跌292點 夜期低水107點 美期升亞股跌 國際家居零售等業績