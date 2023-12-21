中國評級機構中誠信國際指出，由於銷售尚未恢復常態，房企融資支持政策力度的持續加大有助於緩釋房地產風險，短期內仍需密切監控流動性壓力較大房企到期債務的接續情況，避免重點房企風險暴露對市場信心形成新一輪衝擊。
該行指， 11月以來房企境內債券市場融資呈邊際改善狀態，同時境外市場仍保持一定新發規模，但融資主體仍以經營相對穩健、股東背景相對較優的央國企為主，民營房企融資仍較為艱難。
11月下旬以來，多家民營房企在 「第二支箭」支持下在境內市場發行債券，同時融創集團（1918）、中國奧園（3883）等出險房企債務重組方案獲得通過、萬達美元債展期方案順利通過及上市對賭危機緩解亦向市場傳遞了積極的信號。
中誠信國際指，在房地產風險化解過程中，仍需持續 加強融資端、需求端政策支持力度，不斷修復市場預期，並與穩增長政策形成合力，持續提振市場信心。
11月以來主要監管部門加快引導金融機構落實中央金融工作會議精神， 加大對房地產企業信貸、債券、股權等重點融資渠道支持力度。與此同時，需求端寬松政策持續，近期京滬兩地同時宣佈放鬆樓市政策，進一 步降低了購房門檻，有望釋放更多剛需及改善性住房需求，對提高兩地樓市交易活躍度、促進當地市場由穩向暖過渡起到積極作用，同時亦向市場傳遞積極信號，或有望帶來新一輪的需求刺激政策。
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