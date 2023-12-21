許稱，《施政報告》提出開放老撾和越南人才來港就業等，近年越南經濟發展蓬勃，去年經濟增長8%，吸引香港在內不同地區投資者加大投資，亦有越南創科公司落戶香港拓展業務，相信新的簽證安排將推動兩地人才往來，以及更多商業計劃落地。政府同時計劃與老撾商討「全面性避免雙重課稅協定」，將為兩地跨境投資帶來稅務明確性，為未來雙邊經貿合作打好基礎。

網誌提到，今年10月老撾的人民幣清算行就正式投入運作，是國家在東南亞地區授權的第五家人民幣清算行。作為全球最大的離岸人民幣業務中心，香港處理約75%的全球離岸人民幣支付交易，擁有約1.1萬億元的最大離岸資金池，同時亦已建立包括人民幣股票、債券、基金及保險等的整全產品生態圈，可以協助越南及老撾在未來探索更多人民幣投融資機會。

在與越南及老撾政府、監管機構和企業交流期間，許正宇介紹了今年以來在港發行人民幣債券持續增長的趨勢，首10個月的發行金額已達3,880億元，超過去年全年發行額的2,630億元。許並鼓勵兩國政府及企業留意以人民幣發行債券相對其他外幣的利息成本優勢，未來考慮在港發行離岸人民幣債券。

他又指，越南與香港一樣，已經承諾在2050年前達致碳中和。越南的證券監管機構亦正計劃從監管制度和法規入手，推動上市公司作出相關披露，便利投資者進行綠色投融資，認為香港在有關方面著手制訂清晰明確路線圖，將確保本地市場的披露要求符合和兼容國際基準，並與越南分享相關經驗，協助越南根據本地企業及投資者情況制訂合適的監管框架及披露要求。

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