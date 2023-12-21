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Bowtie推出「早期及多重危疾保」 年底前憑優惠碼投保免6個月保費

虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）宣布，在現有產品「危疾保 - 多重保障」的基礎上推出全新「早期及多重危疾保」。

早期危疾是指尚未發展至嚴重階段的疾病，常見的包括原位癌、早期惡性腫瘤和需要進行「通波仔」手術的醫療狀況等。

「早期及多重危疾保」保障範圍涵蓋原位癌、早期惡性腫瘤、兩項需要進行「通波仔」手術的醫療狀況等4種早期危疾，同時保障癌症復發、再次確診心臟病或中風。該危疾保將承保42種危疾，涵蓋98%的索償個案。

Bowtie表示，市場上的定期危疾產品一般會「預支」保額的20%作為早期危疾賠償；其後若受保人患上嚴重危疾，只會賠償保額「剩餘」的80%。然而，Bowtie的「早期及多重危疾保」會「額外」支付相當於保額20%作為早期危疾的賠償金額；若受保人在早期危疾保障的等候期後患上嚴重危疾，將支付保額的100%，從而為受保人提供合共120%的充足保障。

Bowtie表示，即日起至2023年12月31日，新客戶憑優惠碼【BYE2023】成功投保，即可獲豁免6個月保費並享受4次免費營養師諮詢服務。

 

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