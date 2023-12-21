富豪酒店副主席兼董事總經理羅寶文表示，根據初步估計，是次與MISA合作的投資規模約為50億美元，熱切期待與一眾公私投資者發展合作機會。

據新聞稿，今次簽訂此備忘錄的目的是以富豪酒店旗下的「富薈」品牌進行收購、擁有、開發和管理一系列可持續發展之酒店、服務式公寓和創新中心，以促進中國和沙特阿拉伯在旅遊、創新和科技方面的交流。

此外，富豪酒店和四海國際將評估透過不同形式的投資平台的機會和可能性，其中包括合營企業、投資基金及/或在沙特阿拉伯/或香港的上市公司。

四海國際副主席兼董事總經理羅俊圖指，我們期待與MISA和關注生態圈的投資者合作，建立一個資產管理平台，用於收購和開發可持續的「富薈酒店」和創新中心網絡，很高興並將積極考慮任何具吸引力和合適的方案，使四海國際成為這個投資平台的上市載體。

沙特阿拉伯投資部副部長SalehAl-Khabti指，是次簽訂之備忘錄為其持續評估在旅遊業、創新和可持續發展領域上的進程邁出新一步。2022年，沙特阿拉伯迎來了超過1800萬人次入境旅遊，超過其他阿拉伯國家，並預計將在未來十年內保持每年大約11%的增長率。他們熱切期待與富豪酒店和四海國際緊密合作，共同探索更多新機遇，以提升我們的旅遊產品和服務質素。

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