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富途期權新客開戶專屬優惠  最高獲4200元獎賞

富途（美：FUTU）公布，推出期權新客開戶專屬優惠，新客開戶可享高達4200元獎賞，推廣期至明年1月31日。本期權新客開戶優惠獎賞與12月新客開戶優惠獎賞不可同時獲得，選擇任一活動優惠即代表放棄另一活動開戶優惠。

富途表示，由即日起至明年1月31日，成為富途全新客戶並存入資金1萬元或以上，將可獲得高達價值4200元獎賞，包括美股期權佣金卡200美元、港股期權佣金卡1600元、美期貨佣金卡60美元、港期貨佣金卡600元等。

目前，富途支援多種期權投資種類，包括港股港指、美股期權、ETF、CME期貨期權等，並支持11種組合期權保證金減免、垂直價差等對沖策略。期權投資者更可於平台一鍵轉倉，快速鎖定收益。

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