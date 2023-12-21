富途（美：FUTU）公布，推出期權新客開戶專屬優惠，新客開戶可享高達4200元獎賞，推廣期至明年1月31日。本期權新客開戶優惠獎賞與12月新客開戶優惠獎賞不可同時獲得，選擇任一活動優惠即代表放棄另一活動開戶優惠。