道瓊斯工業平均指數收漲322點，升幅0.87%，報37404點。標普500指數收漲48點，升幅1.04%，報4746點。納斯達克綜合指數收漲185點，或1.26%，報14963點。

Salesforce升2.69%，報267.25美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻46點，而蘋果跌0.08%，報194.68元，拖累道指0.9點。

科技股方面，蘋果收市報194.68元，跌0.07%，谷歌母公司Alphabet收市報140.42元，升1.5%，亞馬遜收市報153.84元，升1.13%，Facebook收市報354.09元，升1.37%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.21%，報476點。德國DAX指數收跌0.28%，報16687點；法國CAC 40指數跌0.16%，報7571點；英國富時100指數收跌0.28%，報7694點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.16%，報6320點。

美國2年期債息曾升最多1.25%，是12月15日後最大升幅，當日升幅為2.15%。高見4.3853厘，是12月20日4.4394厘後最高。收市報4.3474厘，是12月19日後收市新高，當日報4.4394厘。

美國10年期債息曾升最多1.45%，是12月18日後最大升幅，當日升幅為1.48%。高見3.903厘，是12月20日3.9219厘後最高。收市報3.8881厘，是12月19日後收市新高，當日報3.9313厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至45.157基點，是12月15日44.778基點後最窄。收市報46.137基點，是12月13日後收市最窄，當日報41.427基點。連續第4日收窄，累計7.457基點，對上一次連續4日是12月1日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至45.157基點，是12月15日44.778基點後最窄。收市報46.137基點，是12月13日後收市最窄，當日報41.427基點。連續第4日收窄，累計7.457基點，對上一次連升4日是12月1日。

道指曾升最多0.91%，是12月13日後最大升幅，當日升幅為1.41%。高見37418.76點，是12月20日37641.3點後最高。收市報37404.35點，是12月19日後收市新高，當日報37557.92點。

標指曾升最多1.07%，是12月13日後最大升幅，當日升幅為1.42%。高見4748.71點，是12月20日4778.01點後最高。收市報4746.75點，是12月19日後收市新高，當日報4768.37點。

納指曾升最多1.31%，是12月13日後最大升幅，當日升幅為1.45%。高見14970.81點，是12月20日15069.29點後最高。收市報14963.87點，是12月19日後收市新高，當日報15003.22點。

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