個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.05%，折合報315.88元；阿里巴巴（9988）升1.49%，折合報74.44元；美團（3690）升1.51%，折合報80.9元；匯控（0005）升1.28跌%，折合報62.04元；建行（0939）跌0.09%，折合報4.51元。

道期現跌0.272%；標期現跌0.07%；納期現跌0.11%。日本東證指數現升0.79%；韓國KOSPI指數現升0.41%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.06%。

VIX指數隔晚跌0.14%或0.02點，報13.65點。

紐油現升0.89美元，報73.89美元；布油現跌0.38%或0.31美元，報79.39美元；金價現升0.16%或3.37美元，報2049.32美元；LME 銅期貨隔晚升0.15%或13美元，報8595.5美元。美國10年期債息現跌0.19%或0.0074厘，報3.8807厘。

今日焦點股份可留意：

快狗打車（2246）：委任林凱源董事長。阿里減持快狗打車至9.88%。

集海資源（2489）上市，定價0.55元。

君聖泰醫藥（2511）上市，定價11.5元。

泛遠國際控股集團有限公司（2516）上市，定價0.9元。

普洱瀾滄古茶股份有限公司（6911）上市，定價10.7元。

天工國際（0826）擬分拆天工股份北交所上市，籌3.6億元人幣建生產線。

越秀地產（0123）6784萬人幣向母公司售廣州商廈及車位，錄收益5.6萬元。

美亞（1116）及9名前高層未及時披露內幕消息，被罰465萬元。

工行（1398）宣布下調存款掛牌利率。

日本城母企國際家居零售（1373）中期純利按年跌54%至5076萬，息5.6仙。

廣汽（2238）11月新能源汽車銷量按年升近五成 。

紫金礦業（2899）：子公司向甘肅地震災區捐贈1000萬人幣。

富豪（0078）、四海（0120）︰或向基金平台注資，目標2035年開100間iclub。

阿里減持小鵬（9868）至9.24%，套現3.5億美元。

中國宏橋（1378）附屬引入華融中國東方等戰略投資者，吸資近30資人幣。

中聯通（0762）11月5G，套餐累計2.5億戶。

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