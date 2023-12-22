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恒指高開121點 科指升0.95% 泛遠上市升44% 集海資源潛水7%

恒指今早高開121點或0.74%，報16743點，大市成交金額15億元；國指今早高開36點或0.66%，報5656點。恒生科技指數開市報3745點，升0.95%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為7.98%，下跌為2.89%，無升跌為89.11%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。美團（3690）、中海油（0883）、申洲國際（2313）拖累大市。

藍籌59隻升，5隻下跌，18隻無升跌。京東（9618）升3.7%，報109.2元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌2.84%，報82.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，3隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報31.15元，升6.5%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報17元，跌1.39%。

恒指升穿20天線(16648.73點)。科指升穿10天線(3718.27點)，上試20天線(3773.58點)。

快狗打車（2246）：委任林凱源董事長。阿里減持快狗打車至9.88%。無成交，報0.51元。

集海資源（2489）上市，定價0.55元。開市報0.51元，跌7.27%。

君聖泰醫藥（2511）上市，定價11.5元。開市報11.92元，升3.65%。

泛遠國際（2516）上市，定價0.9元。開市報1.3元，升44.44%。

瀾滄古茶（6911）上市，定價10.7元。開市報10.7元，無升跌。

天工國際（0826）擬分拆天工股份北交所上市，籌3.6億元人幣建生產線。無成交，報2.05元。

越秀地產（0123）6784萬人幣向母公司售廣州商廈及車位，錄收益5.6萬元。無成交，報6.25元。

美亞（1116）及9名前高層未及時披露內幕消息，被罰465萬元。停牌。

工行（1398）宣布下調存款掛牌利率。開市報3.7元，升0.54%。

日本城母企國際家居零售（1373）中期純利按年跌54%至5076萬，息5.6仙。開市報1.72元，跌4.97%。

廣汽（2238）11月新能源汽車銷量按年升近五成 。開市報3.44元，無升跌。

紫金礦業（2899）：子公司向甘肅地震災區捐贈1000萬人幣。開市報12.3元，無升跌。

富豪（0078）、四海（0120）︰或向基金平台注資，目標2035年開100間iclub。富豪無成交，報2.8元。四海（0120）開市報2.71元，升6.27%。

阿里減持小鵬（9868）至9.24%，套現3.5億美元。開市報55.2元，升0.91%。

中國宏橋（1378）附屬引入華融中國東方等戰略投資者，吸資近30資人幣。開市報6.22元，升0.32%。

中聯通（0762）11月5G，套餐累計2.5億戶。開市報4.61元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，泛遠國際（2516），開市報1.3元，升44.44%；寶龍地產（1238）開市報0.77元，升11.59%；中國宏光（8646）開市報0.27元，升8%；浦江中國（1417）開市報0.38元，升7.04%；東方甄選（1797）開市報31.15元，升6.5%；中播數據（0471）開市報0.15元，升6.38%；COSMOPOL INT'L（0120）開市報2.71元，升6.27%；大洋集團（1991）開市報0.175元，升6.06%。

下跌異動股，包括，恒益控股（1894）開市報0.395元，跌11.24%；民信國際控股（8456）開市報0.205元，跌10.09%；集海資源（2489），開市報0.51元，跌7.27%；權威金融（0397）開市報0.13元，跌7.14%；LVJI TECH（1745）開市報0.485元，跌6.73%；智富資源投資（0007）開市報0.08元，跌5.88%；恒大汽車（0708）開市報0.56元，跌5.08%；國際家居零售（1373）開市報1.72元，跌4.97%；ESR（1821）開市報10.04元，跌3.83%。

 

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