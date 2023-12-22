恒指今早高開121點或0.74%，報16743點，大市成交金額15億元；國指今早高開36點或0.66%，報5656點。恒生科技指數開市報3745點，升0.95%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為7.98%，下跌為2.89%，無升跌為89.11%。