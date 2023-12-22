港元現報7.8116元貶值22點子，曾貶值最多36點子，報7.813元，亦曾升值最多11點子，報7.8083元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌18.79點子至4.69976%，是12月18日後最低；1星期HIBOR跌4.21點子至5.18667%；2星期HIBOR跌5.42點子至6.09161%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.75點子至5.36208%；6個月期HIBOR跌0.47點子至5.29226%；12個月期HIBOR跌0.29點子至5.2831%，是9月7日後最低。

美元指數現報101.844升值0.001點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.47137%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.1809%，連續3日擴闊，利差是11月29日後最闊，當日差距為0.2022%。

對上一次連續3日擴闊，是11月21日，當日利差報-0.1574%。

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