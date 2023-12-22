國家新聞出版署對網路遊戲設限，騰訊（0700）、網易（9999）由升轉跌，拖累恒指、科指急挫。騰訊最多曾跌7.23%，見今年1月30日後最大跌幅，網易曾跌最多12.18%，是2022年11月17日後最大跌幅。
恒指今早高開121點，高位升236點，低位跌73點，高低波幅310點。通訊服務、信息技術、衛生保健、地產股推低大市。上升股份比例為22%，下跌為26.54%，無升跌為51.44%。
恒指半日跌72點或0.43%，報16548點，大市成交金額476億元；國指跌38點或0.69%，報5581點。恒生科技指數收報3653點，跌1.52%。
藍籌股成交金額232.51億元，佔大市成交48.84%；科指成份股成交金額140.13億元，佔大市成交29.43%；國指成份股成交金額192.94億元，佔大市成交40.53%。
24隻雙櫃台股，總成交1.44億元人民幣，相當於約1.57億港元，佔大市成交的0.33%。
窩輪及牛熊證成交金額減少6.32%，至104.54億元，佔大市成交21.92%。牛熊證成交金額54.71億元，減少10.92%；窩輪成交金額49.82億元，減少0.69%。
騰訊（0700）、美團（3690）、小米（1810）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。
藍籌50隻升，26隻下跌，6隻無升跌。翰森製藥（3692）升6.74%，收報14.26元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌12.18%，收報142.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報108.1元，升2.66%；跌幅最大的是網易（9999）收報142.1元，跌12.18%。
恒指20天線(16639.03點)得而復失。科指跌穿10天線(3709.13點)升穿20天線(3769.02點)。
北水南下合計淨流出4.79億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出22.38億元人民幣，終止連續1日流入
內地限網遊不得設誘導性獎勵、需設儲值限額、直播不得出現高額打賞。網易（9999）收報142.1元，跌12.18%。騰訊（0700）收報290.2元，跌7.17%。嗶哩嗶哩（9626）見52周低83.5元，收報84.15元，跌5.34%。
比亞迪（1211）洽在匈牙利設廠 涉數十億歐元。收報204元，升1.29%。
加拿大政府據報批准匯控（0005）向RBC出售加拿大業務。收報61.7元，升0.73%。
美圖（1357）股東折讓4.25%配股。收報3.44元，跌2.55%。
Nike第二季收入遜預期 擬裁員等削支20億 延長時段跌11%。安踏（2020）收報74.1元，無升跌。李寧（2331）收報20.1元，升1.31%。申洲國際（2313）收報79.4元，跌6.04%。滔搏（6110）收報6元，跌1.64%。寶勝國際（3813）收報0.68元，跌1.45%。
快狗打車（2246）：委任林凱源董事長。阿里減持快狗打車至9.88%。收報0.5元，跌1.96%。
集海資源（2489）上市，定價0.55元。收報0.55元，無升跌。曾升最多5.4%，低位跌7.27%。
君聖泰醫藥（2511）上市，定價11.5元。收報12.38元，升7.65%。曾升最多10.26%。
泛遠國際（2516）上市，定價0.9元。收報0.97元，升7.78%。曾升最多46.67%。
瀾滄古茶（6911）上市，定價10.7元。收報9.94元，跌7.1%。曾升最多11.59%，曾跌最多7.85%。
天工國際（0826）擬分拆天工股份北交所上市，籌3.6億元人幣建生產線。收報2.08元，升1.46%。
越秀地產（0123）6784萬人幣向母公司售廣州商廈及車位，錄收益5.6萬元。收報6.26元，升0.16%。
美亞（1116）及9名前高層未及時披露內幕消息，被罰465萬元。停牌。
工行（1398）宣布下調存款掛牌利率。收報3.7元，升0.54%。
日本城母企國際家居零售（1373）中期純利按年跌54%至5076萬，息5.6仙。收報1.6元，跌11.6%。
廣汽（2238）11月新能源汽車銷量按年升近五成 。收報3.47元，升0.87%。
紫金礦業（2899）：子公司向甘肅地震災區捐贈1000萬人幣。收報12.36元，升0.49%。
富豪（0078）、四海（0120）︰或向基金平台注資，目標2035年開100間iclub。富豪收報2.84元，升1.43%。四海（0120）收報3.02元，升18.43%。
阿里減持小鵬（9868）至9.24%，套現3.5億美元。收報53.55元，跌2.1%。
中國宏橋（1378）附屬引入華融中國東方等戰略投資者，吸資近30資人幣。收報6.24元，升0.65%。
中聯通（0762）11月5G，套餐累計2.5億戶。收報4.55元，跌1.3%。
破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見1.79元，收報1.77元，升2.91%；禪遊科技（2660）創上市新高，見5.49元，收報4.94元，跌8.52%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1094.8元，收報1094.8元，升0.02%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見13.11元，收報13.11元，升6.76%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1035.6元，收報1035.25元，跌0.03%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見23.08元，收報23.08元，升3.59%；藥明合聯（2268）創上市新高，見33.5元，收報33.25元，升4.4%；德康農牧（2419）創上市新高，見54元，收報52.5元，升3.35%；卓越教育集團（3978）創52周高，見2.28元，收報2.05元，升19.88%；廸生創建（0113）創52周高，見4.61元，收報4.55元，跌0.66%；太古（0019）創52周高，見64.75元，收報64.3元，升3.13%；九龍倉集團（0004）創52周高，見24.85元，收報24.45元，跌0.41%；南戈壁（1878）創52周高，見2.59元，收報2.53元，升13.96%；太古股份公司Ａ（0019）創52周高，見64.75元，收報64.3元，升3.13%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見10.12元，收報10.04元，升1.52%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.305元，收報0.3元，無升跌。
20隻股份創上市新低，其中十隻包括，明發（0846）低見0.173元，收報0.173元，跌7.98%；中播數據（0471）低見0.139元，收報0.142元，升0.71%；鼎億集團投資（0508）低見0.176元，收報0.179元，跌4.28%；明發集團（0846）低見0.173元，收報0.173元，跌7.98%；新石文化（1740）低見0.045元，收報0.045元，跌2.17%；天成控股（2110）低見0.17元，收報0.172元，跌4.44%；云想科技（2131）低見0.5元，收報0.53元，跌3.64%；騰盛博藥－Ｂ（2137）低見2.1元，收報2.12元，跌2.3%；科濟藥業－Ｂ（2171）低見6.01元，收報6.02元，跌4.29%；雍禾醫療（2279）低見2.37元，收報2.4元，跌2.83%。
33隻股份創52周低，其中十隻包括，廣發証券（1776）低見8.84元，收報8.91元，跌0.22%；經濟日報（0423）低見0.84元，收報0.84元，跌2.33%；眾安在綫（6060）低見16.8元，收報16.8元，跌2.55%；大連港（2880）低見0.6元，收報0.61元，跌1.61%；阿里健康（0241）低見4.02元，收報4.02元，跌2.19%；金山軟件（3888）低見23.9元，收報23.95元，跌2.44%；嗶哩嗶哩（9626）低見83.5元，收報84.15元，跌5.34%；藥明生物（2269）低見27.2元，收報27.3元，跌4.04%；銀建國際（0171）低見0.14元，收報0.152元，升2.01%；經濟日報集團（0423）低見0.84元，收報0.84元，跌2.33%。
異動股
上升異動股，包括，濠亮環球（8118）收報0.305元，升45.24%；中核國際（2302）收報1.48元，升43.69%；久融控股（2358）收報0.029元，升31.82%；奧栢中國（8148）收報0.031元，升29.17%；超大現代（0682）收報0.018元，升28.57%；北海康成－Ｂ（1228）收報1.09元，升28.24%；興利（香港）控股（0396）收報0.062元，升21.57%；楓葉教育（1317）收報0.295元，升21.4%；卓越教育集團（3978）創52周高，見2.28元，收報2.05元，升19.88%。
下跌異動股，包括，恒益控股（1894）收報0.29元，跌34.83%；天彩控股（3882）見52周低0.58元，收報0.66元，跌27.47%；沛然環保（8320）收報0.061元，跌21.79%；傳遞娛樂（1326）收報0.032元，跌20%；帝國金融集團（8029）收報0.08元，跌19.19%；東曜藥業－Ｂ（1875）收報1.79元，跌15.96%；仁恒實業控股（3628）收報0.107元，跌15.75%；時富金融服務集團（0510）收報0.31元，跌12.68%；網易（9999）收報142.1元，跌12.18%。
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