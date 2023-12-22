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電能實業伙長建重組旗下澳洲配電商資本結構 涉資近31億

電能實業（0006）公布，旗下Sigerson與長江基建旗下Chistar、長江基建/電能實業合夥人股東及電能實業與長江基建的附屬公司、Spark合夥人及SAPN附屬公司，共同就SAPN的資本結構調訂立一份總實施協議，Sigerson與Chistar將分別認購長江基建/電能實業合夥人股東約1.01億股及8360萬股，認購價分別為3.19億澳元（約16.78億港元）及2.63億澳元（13.87億港元）。

長江基建/電能實業合夥人及Spark合夥人同意根據每一合夥人各自所佔SAPN的權益比例，向 SAPN提供5.83億澳元（30.66億港元）及5.6億澳元（29.46億港元）普通資本。

認購股份交易將由Sigerson及Chistar於生效日期繳付所需資金，而相關資金將全部來自SAPN還款總額11.43億澳元（相當於約港幣6,011.38百萬元）。 Sigerson及Chistar將分別使用當中3.19億澳元（約16.79億港元）及2.64億澳元（約13.87億元），繳付認購股份交易的總認購價5.83億澳元（30.66億港元）。

長江基建/電能實業合夥人股東則將使用該5.83億澳元（30.66億港元）款項繳付長江基建/電能實業合夥人普通股的認購價，而長江基建/電能實業合夥人將從而使用該款項繳付所佔的普通資本出資份額。

根據總實施協議，普通資本出資、認購股份交易、SAPN還款及其項下擬進行的 所有其他交易均將於同一日進行。

就Sigerson而言，上述交易認購價實際上將間接地透過SAPN還款支付和提供資金，而毋需電能提供任何額外資源。

SAPN為一家位於澳洲南澳洲省的電力配電商，由長江基建/電能實業合夥人股東間接持有51%股權。

電能表示，認購股份交易是SAPN資本結構調整的一部分，精簡其資本結構。認購股份交易連同總實施協議項下的其他交易，將為SAPN建立更長遠及可持續的資本結構，從而為其資產及營運提供更好的支持。

上述Sigerson認購股份交易為電能的關連交易，但認購股份交易之適用百分比率超過0.1%但低於5%，故獲豁免遵守刊發通函及取得獨立股東批准的規定。

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