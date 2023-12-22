為提高業界對詐騙活動的防範意識，積金局最近亦發出通函，提醒強積金中介人在處理永久離港申索時應遵守相關法定要求、適當程序及操守標準，以及要求強積金受託人應定期檢視及提升防範詐騙的措施，以保障計劃成員的利益。

積金局於通函中要求強積金中介人，向強積金成員就其作出永久離港以提早提取強積金申索提供意見或協助時，應告知計劃成員相關法定要求及程序；積金局指，任何人向該局或強積金受託人作出虛假或具誤導性的陳述，即屬干犯刑事罪行，而任何人協助及教唆強積金計劃成員作出虛假永久離港申索，亦會遭刑事檢控。

另外，積金局於通函向強積金受託人，就加強保障強積金計劃成員提供進一步指引，例如當強積金受託人收到計劃成員的權益轉移申請後，應立即向計劃成員發送通知，讓其確認該轉移申請是獲得授權。該局亦指出，強積金受託人亦應定期審查和加強其「警示系統」，以更有效和及時地識別可疑個案。

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