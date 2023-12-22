內媒報道，國有大行的1年定息下調0.1厘，2年期下調0.2厘，3年和5年期下調25厘，在利率自律機制下，其他股份行和城商行將會跟進。

大摩估計，存息下降可為銀行淨息差擴大0.2至0.3個百分點，但要等待相關定存到期後才能重訂存息。大摩又指，存息下調也會使對利率敏感的儲戶，將資金轉至理財產品和貨幣市場，有助於減輕淨息差，並提升手續費收入。

包括是次減息，全年1年期定存存息累降0.2厘，2至5厘存息累降0.5至0.65厘，有助分別抵銷1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）下調0.12厘和0.13厘的影響。不過今年1年和5年LPR累降0.2厘和0.1厘，8月官方要求銀行下調現存首套房按息，大摩認為，存息下調都只能部分抵銷銀行資產收益率下跌的影響，因此今輪存息下降不會為LPR下調帶來空間。

大摩指出，是次存息下調顯示監管當局在資產收益下降下，保護銀行淨息差，認為股市明年雖續具挑戰性，但銀行可能會繼續跑贏大市。雖然未來內地仍有下調LPR的可能，但相信會同時下調貸款利率，減少對對淨息差負面影響， 因此銀行利潤和股息下跌風險可能低於其他行業。