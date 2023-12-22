積金局向中介人發出的通函要求，當中介人向計劃成員就其作出永久離港以提早提取強積金申索提供意見或協助時，應告知計劃成員相關法定要求及程序，並應瞭解有關計劃成員的情況，例如其背景及提出申索的理由，以評估會否對其造成任何不良後果，例如可能因作出虛假或具誤導性的陳述，或使用偽造文件而須負上刑事法律責任。

強積金受託人的通函中，局方亦就加強保障強積金計劃成員向強積金受託人提供進一步的指引，包括改善強積金受託人的內部管控程序、與主事中介人合作，以及教育計劃成員。例如當強積金受託人收到計劃成員的權益轉移申請後，應立即向計劃成員發送通知，讓其確認該轉移申請是獲得授權。一旦強積金受託人發現任何可疑的情況，例如可疑的簽名或疑似未經計劃成員授權的資料更改，強積金受託人應與計劃成員進行核實跟進。強積金受託人亦應定期審查和加強 其「警示系統」，以更有效和及時地識別可疑個案。

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