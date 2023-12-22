moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌280點 成交倍增 騰訊跌12% 成交兩年最多 網易跌24%創紀錄最大跌幅

在近期市場漸漸有聲音唱好A股、港股，漸漸忘記科技股「共同富裕」陰霾之際，國家新聞出版署於港股中午收市前突然徵求意見，對網路遊戲、直播等設限，進一步限制遊戲公司生財的能力，騰訊（0700）、網易（9999）由升轉跌，網易午後更進一步創上市以來最大跌幅。

兩者成交亦急增，騰訊成交急增至超過400億元，是2021年8月3日後高，當日公司禁止12歲以下人士在「王者榮耀」內「課金」；同時亦高過2022年3月16日的368.9億元，於當月14日，傳騰訊因微信支付涉及違規可能面臨創紀錄的罰款，其後再傳出將裁員。網易方面，今日成交67.9億，是該公司2020年6月11日上市後最多，當日為72.28億元。兩者共拖低大市211點。

恒指全日波幅586.34點，是3月7日後新高，當日報646.88點。成交1411億，是9月4日1526.88億元成交後最多。科指見11個月最大跌幅，及創13個月即市及收市新低。科指全周跌6%，是4個月最大。

恒指今早高開121點，高位升236點，低位跌349點，高低波幅586點。通訊服務、非必需消費品、信息技術、衛生保健股推低大市。上升股份比例為22.74%，下跌為39.89%，無升跌為37.35%。

恒指收市跌280點或1.69%，報16340點，大市成交金額1411億元，較上日增加102.92%，是9月4日1526.88億元成交後最多；國指跌130點或2.33%，報5488點。恒生科技指數收報3548點，跌4.37%。

藍籌股成交金額877.62億元，佔大市成交62.19%；科指成份股成交金額686.46億元，佔大市成交48.65%；國指成份股成交金額800.49億元，佔大市成交56.73%。

24隻雙櫃台股，總成交3.22億元人民幣，相當於約3.52億港元，佔大市成交的0.25%。

窩輪及牛熊證成交金額增加23.96%，至138.35億元，佔大市成交9.8%。牛熊證成交金額77.81億元，增加26.67%；窩輪成交金額60.53億元，增加20.65%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌27隻升，51隻下跌，4隻無升跌。翰森製藥（3692）升5.39%，收報14.08元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌24.6%，收報122元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報34元，升2.1%；跌幅最大的是網易（9999）收報122元，跌24.6%。

恒指跌穿10天線(16470.87點)，20天線(16628.6點)。科指跌穿10天線(3698.54點)、20天線(3763.72點)。

北水南下合計淨流出46.22億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出25.11億元人民幣，終止單日流入。

焦點股表現

網易（9999）曾跌最多28.24%，創上市以來最大跌幅。今曾低見116.1元，是1月3日111.6元後最低。今日收市報122元，是2月28日後收市新低，當日報121.1元。收報122元，跌24.6%。連跌2日，累計跌40.1元，對上一次連跌2日是11月30日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是12月18日。

騰訊（0700）曾跌最多15.67%，是2008年10月27日後最大跌幅，當日跌幅為19.79%。低見263.6元，是2022年11月29日260.049元後最低。今日收市報274元，是2022年11月30日後收市新低，當日報272.776元。收報274元，跌12.35%。連跌2日，累計跌40.2元，對上一次連跌2日是12月14日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是12月20日。

三大指數股即日表現

恒指曾跌最多2.1%，是12月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.22%。低見16271.5點，是12月13日16145.25點後最低。今日收市報16340.41點，是12月13日後收市新低，當日報16228.75點。收報16340.41元，跌1.69%。

科指曾跌最多4.93%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為5.31%。低見3527.45點，是2022年11月29日3496.19點後最低。今日收市報3548.05點，是2022年11月28日後收市新低，當日報3432.86點。收報3548.05元，跌4.37%。連跌2日，累計跌178.45點，對上一次連跌2日是12月19日。

國指曾跌最多2.76%，是12月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.76%。低見5464.91點，是12月11日5443.6點後最低。今日收市報5488.99點，是2022年11月10日後收市新低，當日報5417.13點。收報5488.99元，跌2.33%。

一周表現

恒指本周累跌2.69%或451點，跌幅是12月8日後最大，當時收市跌幅為2.95%；本周表現最佳的是東方海外（0316），累升9.39%，其次為金沙中國（1928）及宏橋（1378），分別升4.9%及4.31%。而表現最差的是網易（9999），累跌25.34%，其次為騰訊（0700）及碧桂園服務（6098），分別跌12.85%及12.45%。

國指本周累跌3.71%或211點，跌幅是12月1日後最大，當時收市跌幅為4.63%；本周表現最佳的是神華（1088），累升4.22%，其次為李寧（2331）及海爾智家（6690），分別升4.21%及1.67%。而表現最差的是網易（9999），累跌25.34%，其次為商湯（0020）及騰訊（0700），分別跌14.29%及12.85%。

科指本周累跌6.15%或232點，跌幅是8月18日後最大，當時收市跌幅為6.22%；本周表現最佳的是東方甄選（1797），累升9.9%，其次為蔚來（9866）及海爾智家（6690），分別升1.94%及1.67%。而表現最差的是網易（9999），累跌25.34%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及商湯（0020），分別跌15.87%及14.29%。

午後消息股表現

心動（2400）：會配合網遊新規落地 公司從不依賴首充返利。收報8.99元，跌19%。

新華社：堅持「房住不炒」 重拳整治房地產市場秩序。恒大（3333）跌5%；融創（1918）跌3.4%。

富力地產（2777）4.9億人幣股權遭凍結 累計被執行87億。收報1.09元，跌5.2%。

電能實業（0006）伙長建重組旗下澳洲配電商資本結構 涉資近31億。收報44.5元，升0.79%。

今早及隔晚消息股表現

內地限網遊不得設誘導性獎勵 需設儲值限額 直播不得出現高額打賞。網易（9999）收報122元，跌24.6%。騰訊（0700）見52周低263.6元，收報274元，跌12.35%。嗶哩嗶哩（9626）見52周低76.35元，收報80.3元，跌9.67%。

比亞迪（1211）洽在匈牙利設廠 涉數十億歐元。收報202.6元，升0.6%。

加拿大政府據報批准匯控（0005）向RBC出售加拿大業務。收報61.8元，升0.9%。

美圖（1357）股東折讓4.25%配股。收報3.34元，跌5.38%。

Nike第二季收入遜預期 擬裁員等削支20億 延長時段跌11%。安踏（2020）收報73.95元，跌0.2%。李寧（2331）收報19.8元，跌0.2%。申洲國際（2313）收報78元，跌7.69%。滔搏（6110）收報5.99元，跌1.8%。寶勝國際（3813）收報0.68元，跌1.45%。

快狗打車（2246）：委任林凱源董事長。阿里減持快狗打車至9.88%。收報0.51元，無升跌。

集海資源（2489）上市，定價0.55元。收報0.56元，升1.82%。

君聖泰醫藥（2511）上市，定價11.5元。收報12.38元，升7.65%。

泛遠國際（2516）上市，定價0.9元。收報1元，升11.11%。

瀾滄古茶（6911）上市，定價10.7元。收報8.7元，跌18.69%。

天工國際（0826）擬分拆天工股份北交所上市，籌3.6億元人幣建生產線。收報2.01元，跌1.95%。

越秀地產（0123）6784萬人幣向母公司售廣州商廈及車位，錄收益5.6萬元。收報6.19元，跌0.96%。

美亞（1116）及9名前高層未及時披露內幕消息，被罰465萬元。停牌。

工行（1398）宣布下調存款掛牌利率。收報3.68元，無升跌。

日本城母企國際家居零售（1373）中期純利按年跌54%至5076萬，息5.6仙。收報1.6元，跌11.6%。

廣汽（2238）11月新能源汽車銷量按年升近五成 。收報3.45元，升0.29%。

紫金礦業（2899）：子公司向甘肅地震災區捐贈1000萬人幣。收報12.4元，升0.81%。

富豪（0078）、四海（0120）︰或向基金平台注資，目標2035年開100間iclub。富豪收報2.84元，升1.43%。四海（0120）收報2.75元，升7.84%。

阿里減持小鵬（9868）至9.24%，套現3.5億美元。收報53.45元，跌2.29%。

中國宏橋（1378）附屬引入華融中國東方等戰略投資者，吸資近30資人幣。收報6.29元，升1.45%。

中聯通（0762）11月5G，套餐累計2.5億戶。見52周低4.5元，收報4.52元，跌1.95%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見1.79元，收報1.78元，升3.49%；禪遊科技（2660）創上市新高，見5.49元，收報4.51元，跌16.48%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8620.5元，收報8620.5元，升0.13%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1094.8元，收報1094.8元，升0.02%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見13.25元，收報13.25元，升7.9%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見17.56元，收報17.56元，升1.27%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1035.6元，收報1035.3元，跌0.02%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見23.14元，收報23.08元，升3.59%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1103.8元，收報1103.8元，升0.1%；Ｆ山證鐵礦石－Ｕ（9047）創上市新高，見3.102元，收報3.102元，升1.31%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見542.05元，收報542.05元，升0.01%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見16.05元，收報16.05元，升0.31%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見113.85元，收報113.85元，升0.18%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見119元，收報119元，升0.08%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162.9元，收報162.9元，升0.03%；藥明合聯（2268）創上市新高，見33.5元，收報33.4元，升4.87%；德康農牧（2419）創上市新高，見54元，收報52.95元，升4.23%；卓越教育集團（3978）創52周高，見2.28元，收報1.58元，跌7.6%；廸生創建（0113）創52周高，見4.61元，收報4.52元，跌1.31%；太古（0019）創52周高，見64.75元，收報63.75元，升2.25%；九龍倉集團（0004）創52周高，見24.85元，收報24.55元，無升跌；南戈壁（1878）創52周高，見2.59元，收報2.55元，升14.86%；太古股份公司Ａ（0019）創52周高，見64.75元，收報63.75元，升2.25%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見10.12元，收報9.99元，升1.01%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.305元，收報0.295元，跌1.67%。

破底股方面

54隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見3.25元，收報3.25元，跌5.52%；合景悠活（3913）低見0.41元，收報0.415元，跌6.74%；時代中國（1233）低見0.26元，收報0.27元，跌5.26%；美的置業（3990）低見5.08元，收報5.16元，跌5.15%；SOHO中國（0410）低見0.7元，收報0.71元，跌2.74%；明發（0846）低見0.161元，收報0.161元，跌14.36%；招商證券（6099）低見6.09元，收報6.11元，跌0.65%；中國新華教育（2779）低見0.5元，收報0.51元，跌1.92%；利寶閣（1869）低見0.152元，收報0.17元，跌7.61%；協鑫新能源（0451）低見0.335元，收報0.335元，跌2.9%。

143隻股份創52周低，其中十隻包括，融創服務（1516）低見1.8元，收報1.81元，跌4.74%；龍光地產（3380）低見0.57元，收報0.58元，跌3.33%；保利置業（0119）低見1.48元，收報1.5元，跌1.32%；中金（3908）低見10.42元，收報10.5元，跌1.5%；海通證券（6837）低見3.95元，收報3.97元，跌1.24%；光大證券（6178）低見4.97元，收報4.97元，跌1.19%；廣發証券（1776）低見8.75元，收報8.85元，跌0.9%；信德（0242）低見0.93元，收報0.96元，升2.13%；五菱（0305）低見0.37元，收報0.37元，跌3.9%；有線（1097）低見0.034元，收報0.036元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中核國際（2302）收報1.67元，升62.14%；富盈環球集團（1620）收報0.071元，升42%；森美控股（0756）創52周高，見0.5元，收報0.25元，升35.14%；中安控股集團（8462）創52周高，見0.092元，收報0.069元，升30.19%；聯眾（6899）收報0.22元，升29.41%；中國藝術金融（1572）收報0.097元，升29.33%；萬華媒體（0426）收報0.063元，升28.57%；北海康成－Ｂ（1228）收報1.07元，升25.88%；楓葉教育（1317）收報0.305元，升25.51%。

下跌異動股，包括，恒益控股（1894）收報0.305元，跌31.46%；網易（9999）收報122元，跌24.6%；傲迪瑪汽車（8418）見52周低0.43元，收報0.43元，跌23.21%；博耳電力（1685）收報0.229元，跌21.03%；當代置業（1107）收報0.046元，跌20.69%；沛然環保（8320）收報0.062元，跌20.51%；駿東控股（8277）平上市低位0.05元，收報0.052元，跌20%。

其他報道

MPF︱積金評級：12月強積金人均暫賺1900元 預計全年錄正回報

大摩：內銀降存息有助拓息差最多0.3個百分點 不意味貸息同時下調

積金局：高度關注近日涉強積金詐騙活動

心動：會配合網遊新規落地 公司從不依賴首充返利

40款進口遊戲版號獲批　心動《挺進地牢》有份

Tesla上海建廠生產儲能電池

滬深三大指數午後向下 滬指跌3點 全周跌0.13%

新華社：堅持「房住不炒」 重拳整治房地產市場秩序

胡錫進：網遊新規給股市澆冷水 值得出文件部門進一步評估

富力地產4.9億人幣股權遭凍結 累計被執行87億

ZA Bank：近15個月用戶在投資基金認購費上節省超過1億元

半日沽空金額增48% 騰訊沽空金額增3倍

電能實業伙長建重組旗下澳洲配電商資本結構 涉資近31億

網遊設限 騰訊跌7% 網易跌12% 恒指半日倒跌72點 北水轉流出