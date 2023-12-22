兩者成交亦急增，騰訊成交急增至超過400億元，是2021年8月3日後高，當日公司禁止12歲以下人士在「王者榮耀」內「課金」；同時亦高過2022年3月16日的368.9億元，於當月14日，傳騰訊因微信支付涉及違規可能面臨創紀錄的罰款，其後再傳出將裁員。網易方面，今日成交67.9億，是該公司2020年6月11日上市後最多，當日為72.28億元。兩者共拖低大市211點。

恒指全日波幅586.34點，是3月7日後新高，當日報646.88點。成交1411億，是9月4日1526.88億元成交後最多。科指見11個月最大跌幅，及創13個月即市及收市新低。科指全周跌6%，是4個月最大。

恒指今早高開121點，高位升236點，低位跌349點，高低波幅586點。通訊服務、非必需消費品、信息技術、衛生保健股推低大市。上升股份比例為22.74%，下跌為39.89%，無升跌為37.35%。

恒指收市跌280點或1.69%，報16340點，大市成交金額1411億元，較上日增加102.92%，是9月4日1526.88億元成交後最多；國指跌130點或2.33%，報5488點。恒生科技指數收報3548點，跌4.37%。

藍籌股成交金額877.62億元，佔大市成交62.19%；科指成份股成交金額686.46億元，佔大市成交48.65%；國指成份股成交金額800.49億元，佔大市成交56.73%。

24隻雙櫃台股，總成交3.22億元人民幣，相當於約3.52億港元，佔大市成交的0.25%。

窩輪及牛熊證成交金額增加23.96%，至138.35億元，佔大市成交9.8%。牛熊證成交金額77.81億元，增加26.67%；窩輪成交金額60.53億元，增加20.65%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌27隻升，51隻下跌，4隻無升跌。翰森製藥（3692）升5.39%，收報14.08元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌24.6%，收報122元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報34元，升2.1%；跌幅最大的是網易（9999）收報122元，跌24.6%。

恒指跌穿10天線(16470.87點)，20天線(16628.6點)。科指跌穿10天線(3698.54點)、20天線(3763.72點)。

北水南下合計淨流出46.22億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出25.11億元人民幣，終止單日流入。

焦點股表現

網易（9999）曾跌最多28.24%，創上市以來最大跌幅。今曾低見116.1元，是1月3日111.6元後最低。今日收市報122元，是2月28日後收市新低，當日報121.1元。收報122元，跌24.6%。連跌2日，累計跌40.1元，對上一次連跌2日是11月30日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是12月18日。

騰訊（0700）曾跌最多15.67%，是2008年10月27日後最大跌幅，當日跌幅為19.79%。低見263.6元，是2022年11月29日260.049元後最低。今日收市報274元，是2022年11月30日後收市新低，當日報272.776元。收報274元，跌12.35%。連跌2日，累計跌40.2元，對上一次連跌2日是12月14日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是12月20日。

三大指數股即日表現

恒指曾跌最多2.1%，是12月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.22%。低見16271.5點，是12月13日16145.25點後最低。今日收市報16340.41點，是12月13日後收市新低，當日報16228.75點。收報16340.41元，跌1.69%。

科指曾跌最多4.93%，是1月30日後最大跌幅，當日跌幅為5.31%。低見3527.45點，是2022年11月29日3496.19點後最低。今日收市報3548.05點，是2022年11月28日後收市新低，當日報3432.86點。收報3548.05元，跌4.37%。連跌2日，累計跌178.45點，對上一次連跌2日是12月19日。

國指曾跌最多2.76%，是12月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.76%。低見5464.91點，是12月11日5443.6點後最低。今日收市報5488.99點，是2022年11月10日後收市新低，當日報5417.13點。收報5488.99元，跌2.33%。

一周表現

恒指本周累跌2.69%或451點，跌幅是12月8日後最大，當時收市跌幅為2.95%；本周表現最佳的是東方海外（0316），累升9.39%，其次為金沙中國（1928）及宏橋（1378），分別升4.9%及4.31%。而表現最差的是網易（9999），累跌25.34%，其次為騰訊（0700）及碧桂園服務（6098），分別跌12.85%及12.45%。

國指本周累跌3.71%或211點，跌幅是12月1日後最大，當時收市跌幅為4.63%；本周表現最佳的是神華（1088），累升4.22%，其次為李寧（2331）及海爾智家（6690），分別升4.21%及1.67%。而表現最差的是網易（9999），累跌25.34%，其次為商湯（0020）及騰訊（0700），分別跌14.29%及12.85%。

科指本周累跌6.15%或232點，跌幅是8月18日後最大，當時收市跌幅為6.22%；本周表現最佳的是東方甄選（1797），累升9.9%，其次為蔚來（9866）及海爾智家（6690），分別升1.94%及1.67%。而表現最差的是網易（9999），累跌25.34%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及商湯（0020），分別跌15.87%及14.29%。

午後消息股表現

心動（2400）：會配合網遊新規落地 公司從不依賴首充返利。收報8.99元，跌19%。

新華社：堅持「房住不炒」 重拳整治房地產市場秩序。恒大（3333）跌5%；融創（1918）跌3.4%。

富力地產（2777）4.9億人幣股權遭凍結 累計被執行87億。收報1.09元，跌5.2%。

電能實業（0006）伙長建重組旗下澳洲配電商資本結構 涉資近31億。收報44.5元，升0.79%。

今早及隔晚消息股表現

內地限網遊不得設誘導性獎勵 需設儲值限額 直播不得出現高額打賞。網易（9999）收報122元，跌24.6%。騰訊（0700）見52周低263.6元，收報274元，跌12.35%。嗶哩嗶哩（9626）見52周低76.35元，收報80.3元，跌9.67%。

比亞迪（1211）洽在匈牙利設廠 涉數十億歐元。收報202.6元，升0.6%。

加拿大政府據報批准匯控（0005）向RBC出售加拿大業務。收報61.8元，升0.9%。

美圖（1357）股東折讓4.25%配股。收報3.34元，跌5.38%。

Nike第二季收入遜預期 擬裁員等削支20億 延長時段跌11%。安踏（2020）收報73.95元，跌0.2%。李寧（2331）收報19.8元，跌0.2%。申洲國際（2313）收報78元，跌7.69%。滔搏（6110）收報5.99元，跌1.8%。寶勝國際（3813）收報0.68元，跌1.45%。

快狗打車（2246）：委任林凱源董事長。阿里減持快狗打車至9.88%。收報0.51元，無升跌。

集海資源（2489）上市，定價0.55元。收報0.56元，升1.82%。

君聖泰醫藥（2511）上市，定價11.5元。收報12.38元，升7.65%。

泛遠國際（2516）上市，定價0.9元。收報1元，升11.11%。

瀾滄古茶（6911）上市，定價10.7元。收報8.7元，跌18.69%。

天工國際（0826）擬分拆天工股份北交所上市，籌3.6億元人幣建生產線。收報2.01元，跌1.95%。

越秀地產（0123）6784萬人幣向母公司售廣州商廈及車位，錄收益5.6萬元。收報6.19元，跌0.96%。

美亞（1116）及9名前高層未及時披露內幕消息，被罰465萬元。停牌。

工行（1398）宣布下調存款掛牌利率。收報3.68元，無升跌。

日本城母企國際家居零售（1373）中期純利按年跌54%至5076萬，息5.6仙。收報1.6元，跌11.6%。

廣汽（2238）11月新能源汽車銷量按年升近五成 。收報3.45元，升0.29%。

紫金礦業（2899）：子公司向甘肅地震災區捐贈1000萬人幣。收報12.4元，升0.81%。

富豪（0078）、四海（0120）︰或向基金平台注資，目標2035年開100間iclub。富豪收報2.84元，升1.43%。四海（0120）收報2.75元，升7.84%。

阿里減持小鵬（9868）至9.24%，套現3.5億美元。收報53.45元，跌2.29%。

中國宏橋（1378）附屬引入華融中國東方等戰略投資者，吸資近30資人幣。收報6.29元，升1.45%。

中聯通（0762）11月5G，套餐累計2.5億戶。見52周低4.5元，收報4.52元，跌1.95%。

破頂股表現

破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見1.79元，收報1.78元，升3.49%；禪遊科技（2660）創上市新高，見5.49元，收報4.51元，跌16.48%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8620.5元，收報8620.5元，升0.13%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1094.8元，收報1094.8元，升0.02%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見13.25元，收報13.25元，升7.9%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見17.56元，收報17.56元，升1.27%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1035.6元，收報1035.3元，跌0.02%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見23.14元，收報23.08元，升3.59%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1103.8元，收報1103.8元，升0.1%；Ｆ山證鐵礦石－Ｕ（9047）創上市新高，見3.102元，收報3.102元，升1.31%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見542.05元，收報542.05元，升0.01%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見16.05元，收報16.05元，升0.31%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見113.85元，收報113.85元，升0.18%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見119元，收報119元，升0.08%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162.9元，收報162.9元，升0.03%；藥明合聯（2268）創上市新高，見33.5元，收報33.4元，升4.87%；德康農牧（2419）創上市新高，見54元，收報52.95元，升4.23%；卓越教育集團（3978）創52周高，見2.28元，收報1.58元，跌7.6%；廸生創建（0113）創52周高，見4.61元，收報4.52元，跌1.31%；太古（0019）創52周高，見64.75元，收報63.75元，升2.25%；九龍倉集團（0004）創52周高，見24.85元，收報24.55元，無升跌；南戈壁（1878）創52周高，見2.59元，收報2.55元，升14.86%；太古股份公司Ａ（0019）創52周高，見64.75元，收報63.75元，升2.25%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見10.12元，收報9.99元，升1.01%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.305元，收報0.295元，跌1.67%。

破底股方面

54隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見3.25元，收報3.25元，跌5.52%；合景悠活（3913）低見0.41元，收報0.415元，跌6.74%；時代中國（1233）低見0.26元，收報0.27元，跌5.26%；美的置業（3990）低見5.08元，收報5.16元，跌5.15%；SOHO中國（0410）低見0.7元，收報0.71元，跌2.74%；明發（0846）低見0.161元，收報0.161元，跌14.36%；招商證券（6099）低見6.09元，收報6.11元，跌0.65%；中國新華教育（2779）低見0.5元，收報0.51元，跌1.92%；利寶閣（1869）低見0.152元，收報0.17元，跌7.61%；協鑫新能源（0451）低見0.335元，收報0.335元，跌2.9%。

143隻股份創52周低，其中十隻包括，融創服務（1516）低見1.8元，收報1.81元，跌4.74%；龍光地產（3380）低見0.57元，收報0.58元，跌3.33%；保利置業（0119）低見1.48元，收報1.5元，跌1.32%；中金（3908）低見10.42元，收報10.5元，跌1.5%；海通證券（6837）低見3.95元，收報3.97元，跌1.24%；光大證券（6178）低見4.97元，收報4.97元，跌1.19%；廣發証券（1776）低見8.75元，收報8.85元，跌0.9%；信德（0242）低見0.93元，收報0.96元，升2.13%；五菱（0305）低見0.37元，收報0.37元，跌3.9%；有線（1097）低見0.034元，收報0.036元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中核國際（2302）收報1.67元，升62.14%；富盈環球集團（1620）收報0.071元，升42%；森美控股（0756）創52周高，見0.5元，收報0.25元，升35.14%；中安控股集團（8462）創52周高，見0.092元，收報0.069元，升30.19%；聯眾（6899）收報0.22元，升29.41%；中國藝術金融（1572）收報0.097元，升29.33%；萬華媒體（0426）收報0.063元，升28.57%；北海康成－Ｂ（1228）收報1.07元，升25.88%；楓葉教育（1317）收報0.305元，升25.51%。

下跌異動股，包括，恒益控股（1894）收報0.305元，跌31.46%；網易（9999）收報122元，跌24.6%；傲迪瑪汽車（8418）見52周低0.43元，收報0.43元，跌23.21%；博耳電力（1685）收報0.229元，跌21.03%；當代置業（1107）收報0.046元，跌20.69%；沛然環保（8320）收報0.062元，跌20.51%；駿東控股（8277）平上市低位0.05元，收報0.052元，跌20%。

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