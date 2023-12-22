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金管局：首三季零售銀行整體除稅前經營溢利升89%

金管局於季報中披露，今年零售銀行整體除稅前經營溢利在今年首三季按年大升88.8%，該局解釋，盈利改善主要是由於淨利息收入增加，以及持有作交易的投資收入，與來自外匯和衍生工具業務的收入均錄得增長，但部分升幅被貸款減值撥備增加所抵銷。

季報指出零售銀行今年首三季，淨利息收入按年增43.7%；持有作交易的投資收入則按年飈升12.32倍；外匯及衍生工具業務收入則按年升41.6%；而貸款減值撥備則按年升27.9%。

金管局表示，在加息環境下，零售銀行淨息差在今年首三季擴闊至1.68厘，去年同期為1.17厘。

貸款方面，整體貸存比率由今年第2季的68%，下跌至第3季的65.2%；銀行業貸款總額於今年第三季減少2.2%，其中在香港使用的貸款、在香港境外使用的貸款及貿易融資分別下跌1.9%、2.8%及2.9%；中國內地相關貸款於同期則減少2.2%。

收款方面，銀行體系的特定分類貸款比率由今年第二季1.50%，上升至第三季末的1.61%；期內，中國內地相關貸款的特定分類貸款比率亦由2.41%，上升至2.68%；信用卡貸款拖欠比率亦由0.26%微升至0.28%；住宅按揭貸款拖欠比率則保持穩定，僅處於0.07%。

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