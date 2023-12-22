有關債務重組方面，該集團指即將與 債權人小組及其顧問PJT Partners及凱易就重組方案主要商業條款達成協議。 該集團及其顧問亦與其他主要債權人就擬議重組條款進行接洽。

其他報道

藍港互動與HashKey訂合作諒解備忘錄

澳博旗下衛星場11月錄8.4億殺數

騰訊今斥10億元回購359萬股

證監會：已準備接受虛擬資產現貨ETF在港上市

騰訊：新網遊規管無本質改變 一直嚴格貫徹管理要求

金管局：首三季零售銀行整體除稅前經營溢利升89%

保利置業貸款73億人幣供4個物業項目發展

全日沽空金額增78% 騰訊沽空增10.8倍

全日沽空金額增78% 騰訊沽空增10.8倍

恒指收市跌280點 成交倍增 騰訊跌12%成交兩年最多 網易跌24%創紀錄最大跌幅

MPF︱積金評級：12月強積金人均暫賺1900元 預計全年錄正回報

大摩：內銀降存息有助拓息差最多0.3個百分點 不意味貸息同時下調

積金局：高度關注近日涉強積金詐騙活動

心動：會配合網遊新規落地 公司從不依賴首充返利

40款進口遊戲版號獲批 心動《挺進地牢》有份

Tesla上海建廠生產儲能電池

滬深三大指數午後向下 滬指跌3點 全周跌0.13%

新華社：堅持「房住不炒」 重拳整治房地產市場秩序

胡錫進：網遊新規給股市澆冷水 值得出文件部門進一步評估

富力地產4.9億人幣股權遭凍結 累計被執行87億

ZA Bank：近15個月用戶在投資基金認購費上節省超過1億元

半日沽空金額增48% 騰訊沽空金額增3倍

電能實業伙長建重組旗下澳洲配電商資本結構 涉資近31億