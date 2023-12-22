文章日期：2023年12月22日 18:26
禹洲集團（1628）公布，預計今年全年可在北京、合肥、杭州、重慶和青島等超過26座城市，完成總計約60個項目批次，交付近3萬套住宅物業，在今年已交付的項目中，交付批次完成率100%。
有關債務重組方面，該集團指即將與 債權人小組及其顧問PJT Partners及凱易就重組方案主要商業條款達成協議。該集團及其顧問亦與其他主要債權人就擬議重組條款進行接洽。
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