大新金融（0440）公布，集團總經理及旗下大新銀行副主席及董事總經理兼行政總裁王祖興，將獲委任為執行董事，明年1月1日起生效。
王祖興是大新金融和大新銀行主席王守業之子，為第三代傳人。王祖興於2000年加入大新銀行，及於2005年獲委任為執行董事，並於2010年3月獲委任為副主席。王先生於2017年8月獲委任為大新銀行董事總經理兼行政總裁，同時退任大新銀行集團（2356）的執行董事、董事總經理兼行政總裁。
大新金融同時公布系列董事變動，主席王守業將辭任提名及薪酬委員會成員，王伯凌將獲委任為提名及薪酬委員會成員，衛皓民將接替史習陶出任之審核委員會主席，史習陶將繼續擔任審核委員會成員。
大新銀行集團則公布，前交行香港行政總裁陳霞芳、前星展企業及機構銀行總監張建生將獲委任為獨立非執行董事，陳勝利則會退任。主席王守業將辭任提名及薪酬委員會成員，王伯凌及譚偉雄將獲委任為提名及薪酬委員會成員。
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