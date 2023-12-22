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孫東旭辭東方甄選非執董 早前得罪熱門主播被罷CEO

東方甄選（1797）爆發「小作文」事件，引起頭號主播董宇輝粉絲不滿，一度引爆東方甄選「掉粉」逾兩百多萬個，上周六緊急解除孫東旭行政總裁職務，並罷免公司執行董事職務。東方甄選今晚再發公布，指孫東旭已辭任非執行董事，即時生效。

公告指，孫東旭辭任乃由於鑒於最近的輿論風波，其對公司品牌及聲譽管理不善，董事會認為，孫東旭辭任將能夠更好地維護公司股東的利益。孫東旭確認截至公告日期，與董事會並無意見分歧，並無向公司提出任何申索，亦無與其辭任有關的其他事宜須提請股東及港交所垂注。公司指，衷心感謝孫東旭作為董事對公司的服務及貢獻。

本月東方甄選發布了「吉林行」的文旅預告，配合董宇輝的「小作文」文案，其後東方甄選小編在評論區中置頂了自己留言，稱「每一次小作文製作，都是主播在鏡頭前，背後是文案創作團隊、拍攝團隊、剪輯團隊的小伙伴們，大家協作，才有了一篇篇專場小作文。」其後孫東旭在直播回應事件時摔手機，稱粉絲是「飯圈文化」，又爆出董宇輝薪酬不止幾千萬，被指行為不妥，股價在上周三曾急挫13%。

最終主席俞敏洪親自在官方帳號發圖文，稱與董宇輝「風雨同行」，董宇輝獲任為新東方高級合夥人，並將組建其個人工作室作為安撫，有助股價回升，周一曾急升22%。