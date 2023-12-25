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內地本月批出105款國產遊戲版號 首次單月突破過百款

國家新聞出版署公布，今年12月批出105款國產遊戲版號，首次單月批出過百款遊戲。中國音像與數字出版協會遊戲工委發文稱，是次涵盖游戲企業范圍也更廣，協會和與游戲企業深受鼓舞。協會又指，當局上周五亦新批出進口網絡游戲版號後，有力展示了主管部門積極支持網絡游戲發展的鮮明態度。

本月獲批的國產遊戲版號，騰訊（0700）、百度（9888）各獲批1款，網易（9999）則獲批兩款。連同上周五批出40款進口遊戲版號，今年當局累計批出1075個遊戲版號，數量為3年以來最多，遊戲工委指2021年和2022年當局發放748款和512款遊戲版號，政策穩定性逐步增強，市場回升明顯。

今年以來版號穩定核發增長，有助穩定游戲企業信心，如今游戲企業更多地將精力放在市場探索、模式創新、自研創新和科技創新等方面，並積極開拓海外市場。伴隨著版號的「常態化+大力度」獲批節奏，游戲的精品化正日益成為企業高質量發展的主流趨勢。

國家新聞出版署上周五發布《網絡遊戲管理辦法》草案，擬要求網絡遊戲公司限制過度使用和高額消費、禁止設置強制對戰等，引發騰訊股價當天重創12.3%。當局有關負責人回應事件，特別列明會就兩項限制消費模式的條文，以及其他內容的各方關切和意見作認真研究，並在聽取各方意見的基礎上進一步修改完善條文。